Filtran un nuevo audio de Alberto Fernández y Fabiola Yañez: "Vos me humillás"

En el marco de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández, se conoció un nuevo audio que registró una discusión entre el expresidente y Fabiola Yañez en el cual ella le cuestiona haber invitado a almorzar a otra mujer a escondidas.

“¿Y qué vamos a discutir? Vos me humillás, me faltás el respeto, invitás a almorzar a escondidas una persona que yo te presenté”, le recrimina la ex primera dama al comienzo de la grabación a la que tuvo acceso LN+.

Agrega que el expresidente le habría indicado a la invitada que no le contara a la ex primera dama sobre su visita a la residencia presidencial: “Le decís ‘no, pero no le digas a Fabi porque es celosa’ Es la humillación más grande y ahora lo estás dando vuelta, manipulándome nuevamente, psicopateándome, y no me querés dar el teléfono”, continúa.

“Acá es muy fácil, esto es así de fácil. Vvos me das el teléfono y yo leo, o me estás mintiendo”, le expresa Yañez a Fernández, a lo que se escucha que él se niega. “Entonces me estás mintiendo”, cierra ella.

El jueves pasado, Miriam Verdugo, madre de Fabiola Yañez, se acercó a la fiscalía de Ramiro González tras ser citada a declarar en la causa por violencia de género que su hija inició contra Alberto Fernández.

La testimonial de la mujer era muy esperada, dado que es una de las principales testigos en el caso que tiene en la mira al expresidente. Aunque inicialmente iba a declarar por videoconferencia, la querella -liderada por la abogada Mariana Gallego- confirmó la asistencia en persona de la madre de la ex primera dama.

Las principales declaraciones de la mamá de Fabiola Yañez

"Hay muchos hechos más de violencia. No los veo registrados en los hechos que me leyeron".

"Alberto violentó físicamente a Fabiola cuando tenía 8 meses de embarazo. 'Acá el presidente soy yo y puedo hacer lo que quiera', dijo".

"Luego de nacido Francisco era habitual que Fabiola volviera a la casa de huéspedes golpeada con un bife recién puesto".

Un día “llegó con 4 dedos marcados en la cara”, contó la madre. "La violencia verbal la vivimos siempre, hasta el último día que él estuvo en España".

Su amenaza siempre era "que nosotros no éramos nadie, que le iba a sacar al chico…".

"El me quería convencer de que mi hija estaba loca, que había que llevar al médico y siempre me llamaba a mí por todo eso, pretendía que yo arregle los problemas que el generaba".

"Él conoció una chica sana limpia y la convirtió en un despojo humano".

Respecto al aborto de 2016: la madre escuchó por teléfono "ahí te mando el dinero para que mañana soluciones eso… que no pase de mañana".

Cuando Fabiola se fue a Londres, Alberto quería que su madre la fuera a buscar, insistió, dijo que pagaba los pasajes - Tiempo después Alberto le dijo que iba a ser presidente y quería que Fabiola lo acompañe. "Siempre bajo sus normas, bajar sus redes sociales, dejar a sus amigos...".

Después de la foto de la fiesta de Olivos "todo fue para peor para ella".

"Era todo lo días la misma queja de Alberto: 'por tu culpa perdí la elección'; 'por tu culpa voy a perder todo'".

Respecto al golpe en el ojo: la vio en el viaje a Misiones. "Yo sabía lo que era, el médico sabía lo que era, todos sabían lo que era pero todos se callaban".

Fabiola mantuvo el relato de la no intencionalidad durante dos o tres días "pero a mi no me podía mentir…a mi me dijo lo que había pasado".

Habló en privado con el médico Saavedra: "Le dije ella estaba abusando como nunca de esos ansiolíticos y del alcohol y que Alberto sabía… que había que hacer algo".

Después de la mudanza de Fabiola a Huéspedes, Alberto iba a la casa "a gritar, golpear puertas, a insultar, a que volviera, a que no se enteraran de lo que estaba pasando".

"Alberto no aceptaba que Fabiola ya lo había dejado". Fabiola quería irse de la Quinta antes del 10 de diciembre, pero no se lo permitieron.

"Cuando él entendió que Fabiola no quería estar más con el se puso muy agresivo. Las situaciones de violencia eran cosa de todos los días".

Miriam Yáñez calificó a Fabiola como como "una rehén económica".

Alberto se cuidó de levantarle la mano cuando había gente alrededor. Sobre todo los empleados. Dijo que el personal que trabajaba en el chalet hasta tarde o en huéspedes "habían acatado la orden": cuando escuchaban gritos se iban o por una puerta de atrás o a la cocina de abajo.

