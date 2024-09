La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció este miércoles que se acoplará a la marcha universitaria del 2 de octubre convocada por los gremios de la educación para defender la ley de financiamiento votada por el Congreso. El presidente Javier Milei adelantó que vetará la normativa que establece un aumento presupuestario para el sector.

La central obrera, con el cosecretario Pablo Moyano a la cabeza, brindó una conferencia de prensa esta tarde para confirmar la participación en la movilización que se llevará a cabo la semana próxima ante el Parlamento. "Como corresponde, la CGT va a dar todo el apoyo y va a movilizar el 2 de octubre en defensa del presupuesto universitario", dijo el titular de Camioneros.

Acompañado de los principales sindicatos del sector universitario, Moyano adelantó que formarán parte de la convocatoria del próximo miércoles para acompañar el reclamo de las casas de altos estudios y los trabajadores docentes y no docentes para respaldar lo aprobado por el Congreso y repudiar el ajuste presupuestario que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

"Una vez más, por intermedio del Fondo Monetario Internacional, el Presidente de la Nación intenta vetar nuevamente una ley en favor de los trabajadores. Hace pocos días vimos como ha vetado y ha reprimido a jubilados y jubiladas. La señora (Patricia) Bullrich manda a miles y miles de policías y de gendarmería a reprimir al pueblo argentino. Por eso es una obligación movilizar", dijo Moyano.

Además, le pidió a los diputados y diputadas que "no traicionen a los trabajadores". "Ojalá que aquellos diputados y diputadas que tienen una oportunidad histórica de darle el aumento que merecen los trabajadores y trabajadoras de la educación no los traicionen. Muchos de ellos legisladores han llegado por el voto de esos trabajadores. Les pedimos que recapaciten y no le den la oportunidad de vetar el aumento", expresó.

Segunda marcha universitaria contra el ajuste de Javier Milei

Será la segunda marcha federal universitaria contra el Gobierno después de la multitudinaria movilización a Plaza de Mayo que estudiantes, docentes, gremios, legisladores y dirigentes de la oposición llevaron a cabo el 23 de abril último en rechazo al recorte presupuestario que había puesto en marcha la gestión de Milei, y que debió desactivar.

El proyecto sancionado por el Senado obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fija que cada dos meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las universidades acuerdo a la inflación.

Ante el anuncio de Milei, todavía no concretado, de vetar la norma sancionada el 13 de septiembre último, las organizaciones que integran la comunidad universitaria resolvieron además concretar un paro los días 26 y 27 de este mes.

Rectores universitarios piden a Javier Milei que no vete la ley de financiamiento y llaman a movilizarse

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), órgano que nuclea a las universidades públicas nacionales, reafirmó la convocatoria a la movilización del 2 de octubre mediante un comunicado que se difundió este martes. El texto, redactado por los rectores de las casas de estudio, hace un llamamiento a apoyar el reclamo, ante la situación crítica del sector.

"Con la preocupación por un contexto cada vez más difícil, ante la desconsideración y el hostigamiento que no cesan y frente a la profundización del desfinanciamiento y la desjerarquización que ponen al límite de sus posibilidades al sistema científico y universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) levanta nuevamente su voz para reclamar respuestas y convoca a la sociedad argentina a una nueva manifestación en defensa de la educación pública y del sistema universitario público argentino", inicia el texto.

Además, le solicitan al presidente Milei "que no prospere con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024 y reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025" y remarcan que "No hay en las universidades y en la ciencia un problema, allí descansa la posibilidad de encontrar una solución a los problemas que tenemos".

"A la sociedad argentina, que supo construir a lo largo de la historia un sistema universitario reconocido en el mundo por su excelencia, que acompañó con extraordinarias movilizaciones cada vez que la historia llamó a su puerta, nuestro sincero agradecimiento, y nuestra invitación a que lo hagamos de nuevo", añade el comunicado del CIN.

FUENTE: Ámbito.