Referentes gremiales y sociales junto a vecinos de toda la provincia hicieron entrega de más de 35 mil firmas en apoyo del proyecto 404/24 “Esquema de Subsidios al Servicio de Gas”. El proyecto por tratar tiene como objetivo garantizar la accesibilidad económica y universalidad del servicio de gas en la Provincia de Santa Cruz, pretendiendo mitigar los efectos negativos de los aumentos tarifarios recientes, fomentando la equidad social y el acceso a un recurso esencial para la vida en zonas de frío extremo. El proyecto iba a ser tratado en sesión extraordinaria este miércoles, aunque finalmente no se dio quórum. El bloque mayoritario no bajó al recinto, para el enojo de la oposición, quien posteriormente brindó una conferencia de prensa. Es que des de la oposición esperaban poder votar y tratar el mismo.

“Lamentablemente no hubo quórum. Íbamos a tratar un proyecto que afecta a los santacruceños. Dijeron que era demagogia, que no teníamos datos, que no era importante. Nosotros tenemos más de 35 mil firmas en toda la provincia. Ahí decimos que es lo importante para el oficialismo. Es lamentable, dijeron que no queríamos dar el debate, que no teníamos fundamentos. Era hoy ese momento, con datos de situaciones particulares. Es lamentable, porque detrás de esto, están las necesidades del vecino”, dijo el presidente del bloque Eloy Echazú.

“Se tienen que sentar a dar explicaciones, no quisieron debatir lo que teníamos que haber hecho”, sostuvo.

El legislador Carlos Santi indicó que “durante la discusión manifestaron que lo iban a enviar al archivo. No estamos de acuerdo en esto, porque en ese momento se había trabajado con las firmas, teníamos una cantidad importante en esta situación particular, de situaciones que cobra y tiene que pagar boletas de gas de 150 mil pesos. No sabría cómo hacen esos vecinos”.

“Esto es una necesidad de todo el pueblo. Queremos contar que en la comisión, lo que plantearon en la comisión, es que no teníamos datos. Queremos decir que los mismos se recaban en lugares donde están con estadísticas. Tenemos 850 hogares residenciales y comercios que deben facturas, con 3400 usuarios, no es algo menor. Intiman a la gente para que pague, porque si no le van a cortar el servicio, cuando no hace mucho, votamos la ley energética”, enfatizó, Lorena Ponce.

Por otra parte, el legislador por Piedrabuena José Bodlovic indicó que “esta no es una situación que se produjo de SantaCcruz, sino desde nación. Sacando subsidios que siempre le pusimos nosotros para que la gente, especialmente en santa cruz, no pase frio y se calefaccionan a precios bajos”

“Lamentablemente pasó esto y los peronistas estamos siempre al lado de la gente y queremos seguir estando, por eso buscamos esta solución, algo para todos”, sostuvo.

