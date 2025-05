En el programa El Mediador, que se emite por Tiempo FM 97.5, el abogado Matías Solano aseguró que el juicio “no debería haber existido” y “nunca hubo un motivo real” para dudar del trabajo de la Fundación.

“Lamentablemente hubo que hacer este juicio porque el Estado provincial, a través de varios ministros, fue contra la Fundación haciendo alusión a cuestiones que no están probadas y que no tienen ningún asidero fáctico”, afirmó.

Solano recordó que el año pasado, cuando se realizó la visita sorpresiva a la Fundación en Cañadón Seco, no encontraron “nada que significara un problema o que justificara el cierre” del espacio. “A partir de ahí empiezan las denuncias, por un lado, y el recorte de sueldos, de cargos y de prestaciones alimentarias, por el otro”, agregó.

Con esta sentencia, el Consejo de Educación tiene la obligación de “reponer todos los cargos y los sueldos que debe”. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo deberá pagar la deuda de alimentos que tiene con la Fundación y “seguir sosteniendo el convenio para la subsistencia de los chicos que viven o que comen ahí cuando van a la escuela”. Paralelamente, se declaró la nulidad del acuerdo que había bajado las tecnicaturas de la Fundación en el secundario de Calafate.

Solano repudió el accionar de los funcionarios provinciales y aseguró que el trabajo de la Fundación es “loable” e “irreemplazable”.

“Fíjense ustedes que estos mismos días desde la Secretaría de Niñez de Puerto Deseado y un tiempo antes desde la Secretaría de Niñez de Caleta Olivia, que son municipios gobernados por el mismo partido político que gobierna la provincia, le estaban pidiendo a la Fundación Valdocco vacantes para alojar chicos porque no saben qué hacer con chicos con determinadas vulnerabilidades, determinadas problemáticas, con adicciones, etc. No tienen dónde meterlos. Entonces no se entiende por qué la hostilidad desde la administración del Estado para con la Fundación cuando hace un trabajo tan importante”, manifestó.

Y agregó: “Debería haber otro tipo de trato, otro tipo de clima y no lo hay. Hay una hostilidad bastante marcada”.

Solano aclaró que el Estado tiene la potestad de apelar, pero mientras tanto debe ir cumpliendo con la orden judicial. “Esa apelación no va a suspender las obligaciones ni la decisión judicial, entonces tienen que cumplir. Esperamos no tener que seguir renegando para que cumplan”, sostuvo.

En cuanto a la intervención de la Fundación de Cañadón Seco, llevada adelante en noviembre de 2024, Solano recordó que fue “bastante sorprendente que tantos ministros se junten para algo y que sea para ir a molestar, a violentar a los pibes”.

“Imagínense ustedes el despliegue, el ministro de Seguridad, la ministra de Salud, la ministra de Desarrollo Social, la presidenta del Consejo de Educación, y un montón de personas más y después no encontraron nada. Estaban los pibes ahí, comiendo, viviendo, estudiando, pasándolo bien”, expresó.

“Cuando vieron que estaba todo bien, en vez de permitir que siga lo que hicieron fue recortar los sueldos, hacer que esa casa deje de tener la alegría que tenía para pasar a ser otra cosa. Después los estuvieron persiguiendo con la policía cuando los chicos se movilizaban, estigmatizándolos”, agregó.

Por último, Solano advirtió que hoy la Fundación atraviesa problemas económicos porque el Estado les debe una suma millonaria y se está sosteniendo “a fuerza de donaciones, a fuerza de endeudarse con los comercios que conocen al cura, que conocen a la Fundación”.

“Es muy complejo porque hay mucha gente que sigue trabajando incluso sin cobrar. Es una cosa muy compleja que se va a tratar de recuperar, pero ya no va a ser lo mismo, que es lo que ha intentado decir el sacerdote Juan Carlos Molina”, añadió.

Para finalizar, destacó que “por más que se haya ganado el juicio perdimos todo. Se perdió algo que era lindo, que funcionaba bien y ahora tenemos que estar defendiéndonos del Estado, lo cual es aberrante”.