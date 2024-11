Riestra pidió disculpas por poner al streamer Spreen contra Vélez

Tras la polémica suscitada en el día de ayer, Deportivo Riestra emitió un comunicado en sus redes sociales ofreciendo sus "más sinceras disculpas" por la inclusión del influencer Ivan Buhajeruk, más conocido como Spreen, en el empate ante Vélez por la fecha 22 de la Liga Profesional.

"En ningún momento fue nuestra intención faltarle el respeto al Club Atlético Vélez Sarsfield ni al fútbol argentino en general", indicó la entidad, que catalogó a la movida como "una acción de marketing que generó muchas opiniones negativas".



"Queremos ofrecer nuestras más sinceras disculpas a quienes se sintieron ofendidos", agregaron.

Vale recordar que Riestra inscribió al streamer e influencer de 24 años conocido como Spreen hace varios meses en la AFA como futbolista de su plantel. Luego de varias prácticas con el equipo y mucho revuelo en las redes sociales, fue convocado para el partido contra Vélez, puntero del campeonato, este lunes en el Bajo Flores.

Horas antes del partido se supo que iba a ser de titular, lo que despertó tantas críticas como sospechas que luego se incrementaron cuando el streamer fue reemplazado al minuto de juego, sin tocar una pelota. En el medio, la mano (para nada) invisible de la marca de bebidas que auspicia al equipo y pertenece al dueño/presidente del club, y el empuje de las casas de apuestas deportivas online.



"Esta situación fue aclarada durante la semana previa al partido por nuestro DT (Cristian "Ogro" Fabbiani), que se comunicó con su par de Vélez para comentarle la iniciativa. Lo mismo ocurrió entre los capitanes de ambos equipos", aclaró el club de Nueva Pompeya.

Tras el partido que terminó 1-1, el entrenador velezano, Gustavo Quinteros, optó por no expresarse sobre la cuestión: "Tengo una opinión formada pero no quiero ofender a nadie".





Por su parte y luego del vendaval de opiniones negativas, Fabbiani se encargó posteriormente de dejar bien en claro cuál fue su participación en la movida y que esto no volverá a ocurrir. "Lo de Spreen fue por única vez, no volverá a jugar. En la semana lo llamé a Quinteros para avisarle. Le comenté que el chico iba a jugar y que no era una falta de respeto a Vélez", contó en diálogo con TyC Sports.



Además, el Ogro develó bastante de lo ocurrido tras bambalinas: "Queríamos ganar el saque -perdieron el sorteo- y cortamos rápido. A Riestra le sirve un montón el marketing con Spreen. El club me pidió que juegue con cuatro cambios. Sabía que iba a perder un cambio, pero trabajé durante la semana para no sufrirlo".

El comunicado lanzado por Riestra este martes también intenta justificar la iniciativa de marketing y termina comparándose -de manera un tanto insólita- con el Real Madrid.

"Nuestro objetivo fue (y es) atraer nuevas audiencias hacia el fútbol (...) Tal como lo mencionó el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en Europa el público joven está decreciendo en esta actividad. A través de esta acción, Riestra busca con Spreen captar a nuevas generaciones que hoy se proyectan en las redes sociales a partir de los influencers", argumentaron.



Lo que se dice una justificación de patas cortas, dado el tiempo que estuvo en cancha el buen Spreen. Es que ante semejante impacto negativo de la movida -tanto desde el lado más tradicional del fútbol como desde los influencers de la redonda-, al menos le hubieran dejado tocar una pelota.