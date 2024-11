Claudio Vidal sobre el caso Valdocco: “Estamos haciendo lo que tenemos que hacer”

El Gobernador Claudio Vidal abordó con el tema de la intervención en la Fundación Valdocco, resaltando la necesidad de una investigación clara y sin interferencias políticas. En sus declaraciones a los medios, Vidal expresó su preocupación por las irregularidades detectadas en la institución, donde menores que, según indicó, no estarían recibiendo la educación ni los cuidados adecuados, además de posibles situaciones de doble función y doble salario en el equipo de la fundación.

El gobernador calificó los hechos, como “lamentables”, al tiempo que se presentó como “una persona creyente”. “Creo en Dios por sobre todas las cosas y conozco también la palabra de Dios. En la Biblia se habla de falsos profetas, que cada uno saque sus conclusiones, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer” comenzó el Gobernador.

Vidal subrayó que la situación en Valdocco incluye menores que no estarían escolarizados, a pesar de que la institución firmó en la gestión anterior un convenio con el Consejo Provincial de Educación, que implicaba una transferencia significativa de fondos y el pago de salarios docentes “y resulta que no son docentes, y también se está investigando si eran justamente pupilos los que recibían este salario como docentes”.

“Por lo menos, como mínimo, me parece poco ético y poco moral que alguien que lleva la palabra de Dios y que habla de proteger a los niños, tenga doble cargo, doble función en distintas provincias, que tenga doble salario él y parte de su equipo”, indicó.

El Gobernador también resaltó la importancia de que la justicia actúe sin presiones ni llamados políticos que intenten entorpecer el proceso. “Quiero creer que no hay presión de parte del arco político para frenar a la justicia en su investigación,” manifestó. Añadió que, entre los menores alojados en Valdocco, hay ocho niños que no hablan más que Wichí y de quienes no se tiene información sobre sus familias, lo que representa una vulneración clara de sus derechos y plantea serias dudas sobre el manejo de su situación.

“Este gobierno está siguiendo el tema, son nenes, no vamos a permitir que no se cumpla con los derechos de los niños” afirmó Vidal, advirtiendo sobre aquellos que intentan “tapar la mugre debajo de la alfombra”.

“Felicito a los ministros que se hicieron presentes y que seguramente lo van a seguir haciendo todas las veces, que sea necesario en busca de la verdad, de la justicia, y de que en esta provincia las cosas se comiencen a hacer bien de una buena vez,” concluyó.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios