El mensaje del papá de Lucio Dupuy a tres años del crimen de su hijo

Este martes se cumplen tres años del crimen de Lucio Dupuy, el nene de cinco años fue asesinado en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, en 2021. Su madre Magdalena Espósito Valenti y la pareja de esta, Abigail Páez, están presas y condenadas por abuso sexual y violencia física contra el pequeño. En un doloroso aniversario, Christian, su padre compartió un desgarrador mensaje.

"Tres años. Un año más viviendo con este dolor de no tenerte, de no escuchar tu dulce voz. Desde que no estás mi vida ha sido un infierno que arde muy fuerte en mi interior, un dolor que no duele en lo físico, pero si en el alma, es como si me faltara un trozo de mi corazón", escribió Christian Dupuy en las primeras líneas de una breve carta que compartió en Facebook.

En su mensaje, el padre del niño compartió vivencias y recuerdos con Lucio y describió: “Cada día te recuerdo con esa hermosa sonrisa pícara, con esos bellos ojos verdes y no puedo parar de pensar en todo lo que pudimos haber vivido juntos, cosas que siempre como papá soñé”.

“Espero vuelvas a visitarme en mis sueños para ver cuán grande estás. Papito... Te amo como el primer día y lo haré por el resto de mi vida. Y como siempre digo, aunque suene egoísta, ojalá la vida se me pase rápido para volver a verte. Te amo Lucio Abel Dupuy”, finalizó.

Las asesinas de Lucio Dupuy estarán "separadas hasta el último día" en la cárcel

El 26 de noviembre de 2021 Lucio Dupuy de cinco años fue asesinado por su madre biológica Magdalena Espósito Valenti y la novia de esta, Abigail Páez en La Pampa. Ambas mujeres fueron condenadas a prisión perpetua.

Tras una fuerte golpiza y meses de torturas, aquel viernes las asesinas lo llevaron con convulsiones a una sede policial, donde le practicaron RCP, y luego fue trasladado a un hospital, donde finalmente murió.

Según la autopsia, Lucio presentaba “politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data" y su muerte se produjo por una "hemorragia interna", producto de los golpes.

Además tenía "lesiones en la parte genital", por lo que se determinó que podría haber sido víctima de abuso sexual.

Tras el juicio en 2022, las asesinas fueron alojadas juntas en el Complejo Penitenciario 1 de San Luis. Recién en mayo de este año, la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich confirmó que "se concretó el traslado de Espósito Valenti, al Complejo Penitenciario Federal VI de Luján de Cuyo, en Mendoza".

Durante un encuentro con familiares de Lucio, la funcionaria nacional le prometió al abuelo del niño que las mujeres "pasarán hasta el último día de sus vidas encerradas y sin verse" mientras cumplen sus condenas por el crimen. "Se les acabó la luna de miel a las asesinas de Lucio Dupuy", expresó luego en su perfil de X.

Bullrich recordó que "en su declaración, la pareja asesina confesó que Lucio era 'el obstáculo'" para su relación, lo que impulsó a la familia paterna, residente en la provincia de Buenos Aires, a pedir la tenencia del menor. "Así le decían para estar juntas y por eso lo mataron". reforzó la titular de Seguridad.

"Estaban juntas en la cárcel, lo que para el abuelo y la tía era darles un beneficio y no una pena. Por eso, nos pidieron separarlas y así lo hicimos. Ahora ya están separadas, en dos cárceles en provincias distintas, y pasarán hasta el último día de sus vidas encerradas y sin verse", informó.

Ley Lucio

El crimen de Lucio Dupuy conmocionó al país y provocó la sanción de la Ley 27.709 conocida popularmente como "Ley Lucio", la cual tiene como objetivo prevenir nuevos casos de violencia contra menores.

La ley se promulgó en marzo de 2023 y su principal objetivo es garantizar la protección integral de los menores, fortaleciendo los mecanismos existentes y creando nuevos para prevenir casos de maltrato, abuso y negligencia.

La ley establece un Plan Federal de Capacitación obligatorio para quienes trabajan en los tres poderes del Estado relacionados a los derechos de la infancia. Esto incluye personal de salud, educación, seguridad, justicia y otros organismos involucrados en la protección de menores.

También se establece la protección de denunciantes, ya que ley garantiza la reserva de identidad de quienes denuncien casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, lo que busca fomentar que las personas se animen a hablar sin temor a represalias.

Otro eje apela a las campañas de concientización dirigidas a toda la sociedad para sensibilizar sobre la importancia de proteger los derechos de los menores.

