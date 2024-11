El Gobierno reglamentó el capítulo energía de la ley Bases

El Gobierno anunció la reglamentación del capítulo de energía de la ley Bases. La noticia fue adelantada por el secretario coordinador de Minería y Energía, Daniel González, quien señaló que "Será un Estado que se ata de manos, no intervendrá más, se corre y deja actuar a los privados", dijo el funcionario en el foro El Futuro de la Energía en Argentina organizado por el CIPPEC en la embajada de Francia.

La decisión del Gobierno se conoce días después que YPF y seis socios inscribieron al RIGI el proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) por casi u$s3.000 millones para poder exportar en el 2028 más de 700.000 barriles de petróleo. En las negociaciones por la letra chica del VMOS, YPF no cedió a la presión de alguno de los socios que pretendían incluir en los contratos entre privados una consideración textual que "reglamentaba" la modificación al artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, que dipuso el Gobierno nacional con la ley Bases.

Así, uno de los avances más relevantes de esta reglamentación se centra en el Artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, que regula la comercialización nacional e internacional de estos y sus derivados, bajo un enfoque que reduce la intervención estatal y facilita las condiciones para que los actores privados lideren el desarrollo del sector.

Principales medidas reglamentadas

Libre mercado y competencia: La reglamentación reafirma la necesidad de establecer precios energéticos transparentes y alineados con los valores internacionales, generando certidumbre para inversores y actores del sector.

Libertad en el comercio exterior: Se garantiza la libertad para exportar hidrocarburos y derivados, promoviendo la apertura del mercado argentino al mundo. La Secretaría de Energía solo podrá objetar temporal y justificadamente las exportaciones en casos excepcionales que pongan en riesgo la seguridad del suministro interno.

Seguridad jurídica en exportaciones: Las exportaciones no objetadas no podrán ser interrumpidas durante el período que corresponda, asegurando estabilidad y previsibilidad para los acuerdos comerciales internacionales, especialmente en lo referido al GNL.

El objetivo del Gobierno

Actividades de Transporte, Almacenamiento y Procesamiento: Se regulan las actividades mencionadas bajo figuras de autorización y habilitación, figura que hasta el momento no estaba prevista normativamente en la Ley.

Con esta reglamentación, el Gobierno busca liberar el potencial del sector energético argentino, creando un entorno de reglas claras que maximicen las inversiones en recursos estratégicos como Vaca Muerta, posicionando al país como un referente global en producción de hidrocarburos.

Esta reglamentación representa un avance clave en el camino hacia un sistema energético donde el Estado actúe como facilitador y no como obstáculo, promoviendo la eficiencia, la innovación y el crecimiento económico a través del liderazgo del sector privado.

La ley Bases 27.742 publicada el 8 de julio pasado, y que curiosamente lleva la firma de la vicepresidente Victoria Villarruel y no del Presidente, plantea dos cambios escenciales para la industria de los hidrocarburos.

FUENTE: Ámbito.