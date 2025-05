Pedro Muñoz: “Debemos construir una ley de gran consenso”

Este miércoles, la Legislatura de Santa Cruz aprobó por unanimidad la Ley Electoral Provincial Transitoria que dará un marco legal provisorio a las elecciones en Cañadón Seco, tras la derogación de la Ley de Lemas y el fallecimiento del presidente de esa Comisión de Fomento.

La nueva normativa tiene fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2025.

El diputado provincial Pedro Muñoz dialogó con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, y celebró que el plazo en que la ley estará vigente se acortó a siete meses.

“Dieciocho meses me parecía muy excesivo”, aseguró. “Esta ley hoy nos obliga a que al 31 de diciembre tenemos que construir este régimen y me parece acertado que sea en este periodo de 7 meses, no más que eso, porque ya hemos tenido tiempo”, agregó.

“Debemos exigirnos y provocar estas reuniones no sólo con aquellos que hoy circunstancialmente tenemos una representatividad en la Cámara sino con los otros partidos que son igual de importantes, para construir una ley que sea general y de gran consenso”, expresó.

A su vez, confió en que “los debates políticos y partidarios queden en la elección y que la construcción de esta ley fortalezca los partidos políticos, nuestra democracia y fundamentalmente la posibilidad de los vecinos de elegir en una forma clara, transparente y directa”.

Por otro lado, Muñoz aseguró que Cañadón Seco vivirá “una cuestión histórica”, ya que serán los primeros en elegir una autoridad local con boleta única de papel.

En ese sentido, consideró que se deberá “hacer docencia” porque “es un formato nuevo en el cual la boleta se la va a entregar el presidente y el vecino lo que va a tener que hacer es marcar con tilde cuál es su preferencia”.

El diputado destacó que se tratará de una prueba piloto, ya que en las elecciones a nivel nacional se votará con boleta única.

“Es una elección corta y está bien porque en definitiva es una muestra de lo que puede pasar porque no te olvides que en 2027 vamos a tener más categorías. Vamos a tener intendentes, diputados nacionales, gobernador, concejales, etc. Así que bien vale esta experiencia”, afirmó.

Por último, Muñoz adelantó que más adelante se discutirán “matices”, como por ejemplo “si se va a poner un tilde de boleta completa o no, o si va a ser por categoría o en un solo papel van a estar todas las categorías juntas”.

“Pero más o menos serían matices, vamos a ir en ese camino y esto va a ser una buena experiencia”, concluyó.