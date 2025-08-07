Bomberos sofocaron un auto en llamas en Caleta Olivia

El hecho ocurrió ayer miércoles al mediodía en el barrio 2 de Abril. Bomberos del Cuartel 5 lograron sofocar las llamas de un Peugeot 106 antes de que se propagaran. No hubo heridos.

El mediodía de este miércoles, personal de la División Cuartel 5 de Bomberos de Caleta Olivia respondió de forma inmediata a un llamado de emergencia por el incendio de un vehículo en el barrio 2 de Abril.

El siniestro se produjo sobre la calle Eva Perón, en cercanías de la Escuela N°6, donde un Peugeot 106 fue alcanzado por las llamas. A bordo de los móviles 819 y 996, los bomberos lograron extinguir el fuego y evitar su propagación a otras zonas o vehículos cercanos.

La intervención fue coordinada en conjunto con personal policial y de tránsito, lo que permitió un trabajo eficiente y seguro. No se reportaron heridos, y el incidente fue controlado sin mayores complicaciones. Las causas del incendio aún no fueron informadas oficialmente.

