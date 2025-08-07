Bomberos sofocaron un auto en llamas en Caleta Olivia

El comunicado de Pablo Lescano por la batalla campal mortal en el show de Damas GratisEL MUNDO07 de agosto de 2025
El cantante de la popular banda de cumbia lamentó los incidentes ocurridos durante su recital en Bogotá, Colombia.
El hecho ocurrió ayer miércoles al mediodía en el barrio 2 de Abril. Bomberos del Cuartel 5 lograron sofocar las llamas de un Peugeot 106 antes de que se propagaran. No hubo heridos.
07 de agosto de 2025
El mediodía de este miércoles, personal de la División Cuartel 5 de Bomberos de Caleta Olivia respondió de forma inmediata a un llamado de emergencia por el incendio de un vehículo en el barrio 2 de Abril.
El siniestro se produjo sobre la calle Eva Perón, en cercanías de la Escuela N°6, donde un Peugeot 106 fue alcanzado por las llamas. A bordo de los móviles 819 y 996, los bomberos lograron extinguir el fuego y evitar su propagación a otras zonas o vehículos cercanos.
La intervención fue coordinada en conjunto con personal policial y de tránsito, lo que permitió un trabajo eficiente y seguro. No se reportaron heridos, y el incidente fue controlado sin mayores complicaciones. Las causas del incendio aún no fueron informadas oficialmente.
Entre las mercaderías beneficiadas están la minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, combustibles, piedras preciosas y/o semipreciosas.
Tras la media sanción al financiamiento universitario, los legisladores aprobaron la iniciativa que pone el foco en la situación del Hospital Garrahan.
Un hombre fue demorado tras una investigación por estafas con comprobantes falsos de pago. Secuestraron teléfonos, computadoras y otros elementos clave para la causa.
“Esa es la decisión de la Convención y no puede haber otra posibilidad de que el radicalismo institucionalmente juegue en otro espacio”, señaló.
Ianni destacó el apoyo que había obtenido el paquete de leyes de discapacidad, financiamiento educativo para universidades y jubilados en el Congreso, aunque remarcó que “después los negociados aparecen por detrás y uno se lleva sorpresas”.
La obra social provincial explicó que los retrasos se deben a fallas técnicas del sistema interbancario y no a problemas administrativos internos. Aseguraron que los pagos se realizarán ni bien se resuelva el inconveniente.
“Más allá de estas cuestiones que hoy se ven polarizadas, hay un montón de gente que no se siente en esta cuestión de blanco y negro. Ahí nosotros creo que nos podemos referenciar y ser acompañados con un número significativo de vecinos”, agregó.
Tras un fuerte terremoto de 8,7 en Rusia, se emitió una alerta para toda la costa. El mandatario llamó a la calma y pidió seguir solo las fuentes oficiales.
Los restos hallados en Coghlan pertenecen a un adolescente de 16 años que estaba desaparecido desde 1984. Su historia y los misterios por resolver.
Ocurrió mientras los choferes almorzaban en un restaurante. Los delincuentes rompieron el vidrio del vehículo y se llevaron una mochila con efectivo y cheques a nombre de dos empresas. La Policía investiga el hecho.
Los incidentes ocurrieron en el Movistar Arena de Bogotá, donde el recital fue cancelado.