Banco Santa Cruz celebra la Navidad con beneficios exclusivos y grandes promociones

EL PAIS11 de diciembre de 2025
El Gobierno envió este jueves al Senado la iniciativa que buscará aprobar en sesiones extraordinarias
EL PAIS12 de diciembre de 2025
Vestido de uniforme, el teniente general prestó su juramento ante el presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
El Mediador LA PROVINCIA 14 de diciembre de 2025
Tras la polémica pública por la descomunal suba de las partidas en concepto de “Publicidad y Propaganda” en el Presupuesto, el Vicegobernador esgrimió un argumento donde asegura que el importe “sólo es el 1,1%” del total del Presupuesto frente “al kirchnerismo que usaba 5, 6 y hasta el 11%”. No desmintió que la planilla anexa del Presupuesto del año próximo haya pedido 328 millones para tal fin.
El Mediador LA PROVINCIA 14 de diciembre de 2025
El legislador se refirió al mensaje pronunciado por Álvarez ante el cuerpo legislativo y sostuvo que las diferencias no responden a hechos aislados ni coyunturales, sino a una mirada más profunda sobre la situación de la provincia y el rumbo político que se expone desde el oficialismo.
El Mediador LA PROVINCIA 14 de diciembre de 2025
Diputados aprobaron por unanimidad un pedido de informes dirigido a la Fiscalía de Estado y a Santa Cruz Puede S.A.U. para conocer en detalle el estado del trámite de adquisición del predio de Austral Construcciones ubicado sobre la Ruta Nacional 3 en Río Gallegos