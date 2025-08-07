Diputados: la oposición aprobó la emergencia pediátrica en el Garrahan y sumó otro revés para Javier Milei

Tras la media sanción al financiamiento universitario, los legisladores aprobaron la iniciativa que pone el foco en la situación del Hospital Garrahan.

EL PAIS07 de agosto de 2025
diputados

La Cámara de Diputados tiene este miércoles a una sesión especial que fue solicitada por bloques de la oposición, que tras el primer revés para el Gobierno de Javier Milei por la media sanción a la Ley de Financiamiento Universitario, también aprobó la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan.

La iniciativa tuvo 159 votos positivos, 67 negativos y 4 abstenciones. Los bloques de La Libertad Avanza y el PRO fueron los que no apoyaron el proyecto que busca mejorar la situación del hospital pediátrico.

Incluso, legisladores oficialistas y del PRO se levantaron de sus sillas cuando se empezó a tratar la emergencia del Sistema Pediátrico de la Argentina y del Hospital Garrahan.

La sesión especial fue solicitada por bloques de la oposición entre los que se destacan Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Por Santa Cruz, que buscaron llevar al debate en el recinto más de una decena de iniciativas que podrían generar nuevos vetos del Presidente.

Entre las iniciativas que se trataron se encuentran proyectos para garantizar el financiamiento universitario, la crítica situación del Hospital Garrahan y otros proyectos presentados por gobernadores provinciales.

El extenso temario no incluyó sin embargo el rechazo a los polémicos vetos del presidente Milei a aumentos a jubilados, moratoria previsional y emergencia en el área discapacidad que fueron anunciados la semana pasada pero oficializados este lunes.

