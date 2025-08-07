Diputados: la oposición aprobó la emergencia pediátrica en el Garrahan y sumó otro revés para Javier Milei

El comunicado de Pablo Lescano por la batalla campal mortal en el show de Damas GratisEL MUNDO07 de agosto de 2025
El cantante de la popular banda de cumbia lamentó los incidentes ocurridos durante su recital en Bogotá, Colombia.
Tras la media sanción al financiamiento universitario, los legisladores aprobaron la iniciativa que pone el foco en la situación del Hospital Garrahan.EL PAIS07 de agosto de 2025
La Cámara de Diputados tiene este miércoles a una sesión especial que fue solicitada por bloques de la oposición, que tras el primer revés para el Gobierno de Javier Milei por la media sanción a la Ley de Financiamiento Universitario, también aprobó la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan.
La iniciativa tuvo 159 votos positivos, 67 negativos y 4 abstenciones. Los bloques de La Libertad Avanza y el PRO fueron los que no apoyaron el proyecto que busca mejorar la situación del hospital pediátrico.
Incluso, legisladores oficialistas y del PRO se levantaron de sus sillas cuando se empezó a tratar la emergencia del Sistema Pediátrico de la Argentina y del Hospital Garrahan.
La sesión especial fue solicitada por bloques de la oposición entre los que se destacan Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Por Santa Cruz, que buscaron llevar al debate en el recinto más de una decena de iniciativas que podrían generar nuevos vetos del Presidente.
Entre las iniciativas que se trataron se encuentran proyectos para garantizar el financiamiento universitario, la crítica situación del Hospital Garrahan y otros proyectos presentados por gobernadores provinciales.
El extenso temario no incluyó sin embargo el rechazo a los polémicos vetos del presidente Milei a aumentos a jubilados, moratoria previsional y emergencia en el área discapacidad que fueron anunciados la semana pasada pero oficializados este lunes.
Entre las mercaderías beneficiadas están la minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, combustibles, piedras preciosas y/o semipreciosas.
El hecho ocurrió ayer miércoles al mediodía en el barrio 2 de Abril. Bomberos del Cuartel 5 lograron sofocar las llamas de un Peugeot 106 antes de que se propagaran. No hubo heridos.
Trabajadores de la institución pediátrica más importante de Latinoamérica marchan para que se apruebe Ley de Emergencia Pediátrica.
Los diputados opositores reunían hasta la tarde del martes 131 legisladores (dos más del quórum de 129) para votar aumentos a Universidades y Hospital Garrahan
La actualización salarial dispuesta por el Gobierno se repartirá entre junio y noviembre.
Mientras la expedición en el fondo del mar es un éxito, los trabajadores del organismo inician una protesta con vigilia por la crítica situación salarial.
Las normas respondían al aumento de las jubilaciones, la vuelta de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
Tras un fuerte terremoto de 8,7 en Rusia, se emitió una alerta para toda la costa. El mandatario llamó a la calma y pidió seguir solo las fuentes oficiales.
Los restos hallados en Coghlan pertenecen a un adolescente de 16 años que estaba desaparecido desde 1984. Su historia y los misterios por resolver.
Ocurrió mientras los choferes almorzaban en un restaurante. Los delincuentes rompieron el vidrio del vehículo y se llevaron una mochila con efectivo y cheques a nombre de dos empresas. La Policía investiga el hecho.
Un hombre fue demorado tras una investigación por estafas con comprobantes falsos de pago. Secuestraron teléfonos, computadoras y otros elementos clave para la causa.
Los incidentes ocurrieron en el Movistar Arena de Bogotá, donde el recital fue cancelado.