Confirmaron que el cuerpo hallado en Neuquén es de Azul Semeñenko, la mujer trans desaparecida

Anularon una condena en la que habían utilizado IA para redactar la sentenciaACTUALIDAD16 de octubre de 2025
La autopsia reveló que sufrió heridas punzocortantes en la zona del tórax y brazos.ACTUALIDAD16 de octubre de 2025
El Ministerio Público Fiscal de Neuquén confirmó que el cuerpo hallado el martes 14 de octubre es de Azul Semeñenko, la mujer trans que estaba desaparecida desde hacía tres semanas.
En medio de un escenario de incertidumbre tras el hallazgo de un cuerpo en un canal en la zona de Valentina Norte, las autoridades anunciaron que se logró identificarlo, dando por confirmado que se trataba de Semeñenko.
El informe preliminar de la autopsia que remitió el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial al MPF, destaca que la víctima “sufrió heridas punzocortantes en la zona del tórax y brazos que le provocaron la muerte y también se constataron fracturas en la cara”.
Al ser la víctima una mujer trans, se indicó que la causa, que quedó a cargo de Guadalupe Inaudi, se investiga como transfeminicidio.
“El fiscal jefe Agustín García, junto a la fiscal Inaudi y la responsable del Servicio de Atención a la Víctima y Testigos (SAVyT) del MPF, María Laura Ciallela, se reunieron este miércoles por la noche con familiares de la víctima”, anunciaron en un escrito.
Semeñenko fue vista por última vez el 25 de septiembre, tenía 49 años, y era empleada estatal que trabaja en la Dirección de Protección Integral contra las Violencias.
Según la denuncia radicada en la Comisaría 16, la desaparición ocurrió cuando concurría a un turno médico en el hospital Castro Rendón.
El gremio docente realizó un corte en la Ruta Nacional N°3 luego de que el Gobierno provincial suspendiera la reunión paritaria prevista para este jueves. Reclaman la reapertura de las negociaciones, la defensa de los puestos laborales y una urgente inversión en infraestructura escolar.
El objetivo de la ley aprobada es garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”.
El Presidente agradeció el respaldo de EE.UU. a sus reformas y envió un fuerte mensaje electoral. “La situación es clarísima”, advirtió en sus redes sociales.
La diputada nacional por Santa Cruz resaltó la importancia de regular los decretos de necesidad y urgencia para que el Poder Ejecutivo “no abuse” de su uso. “Al gobierno le importa muy poco lo que implica la división de poderes y el respeto del trabajo del legislador”, señaló.
El presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC) aseguró que a la gestión de Javier Milei las pymes “no le importan”. Apuntó a la apertura indiscriminada de las importaciones “que lo único que hacen es destruir el trabajo nacional” y reclamó por la Ley de Emergencia Pyme.
Es el tercer varamiento a nivel mundial del ‘Ecotipo D‘ y el primero en la costa atlántica de Tierra del Fuego. El número de ejemplares varados asciende a 26.
El Presidente utilizó sus redes para defender al primer candidato a diputado en Provincia. “Como todo ladrón, creen a otros de su misma condición”, sentenció.
El flamante organismo reemplazará al ENRE y al ENARGAS.
La secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial de Río Gallegos invitó a participar de la cuarta edición del programa Reciclá y Viajá. El programa busca fomentar hábitos responsables en torno al manejo de los residuos. Hasta el viernes hay tiempo de inscribirse.
El candidato a diputado nacional destacó la lista de la Coalición Cívica y, de cara a las elecciones, aseguró que van a “jugar a ganar el partido”. Aseguró que el plan económico de Milei no está funcionando y la falta de trabajo es una de las principales problemáticas.
El diputado remarcó que todo el proceso de ampliación del Tribunal Superior “está viciado de nulidad”. “Se siguió avanzando, desoyendo y haciendo una clara rebeldía judicial ante una orden de un juez. No se ha visto esta desobediencia en la provincia de Santa Cruz", afirmó.
