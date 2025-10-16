Anularon una condena en la que habían utilizado IA para redactar la sentencia

La Cámara en lo Penal de Esquel anuló la sentencia a un hombre condenado a dos años y medio de prisión por robo, luego de descubrir que el juez que la dictó había utilizado inteligencia artificial para la redacción de la resolución.

"Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar", decía una de las frases por las que el tribunal, integrado por los jueces Hernán Dal Verme, Martín Zacchino y Carina Estefanía, advirtió del escrito del magistrado.

También, los jueces resaltaron que el uso de herramientas de inteligencia artificial se contrapone con las directivas del Superior Tribunal de Justicia de la provincia que sostuvo la prohibición de la delegación en sistemas automáticos.

Estos argumentos y más fueron vertidos en la declaración de nulidad de la sentencia y, por último, Dal Verme, Zacchino y Estefanía, dispusieron la intervención del Superior Tribunal para la evaluación del juez.