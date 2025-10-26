Pablo Grasso pidió “unidad, escucha y empatía” tras la victoria electoral

Molina, Lanesán y Guzmán: los tres nuevos diputados nacionales por Santa Cruz
Con el 98% de las mesas escrutadas, Fuerza Santacruceña logró dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, mientras que La Libertad Avanza obtuvo una.
El mandatario local remarcó que los resultados deben servir como punto de inflexión para reconstruir vínculos con la ciudadanía. “Esto es volver a poner las cosas en orden. Hay que escuchar más. Mucha gente necesita una respuesta. El abandono se siente a la hora de votar y es importante empezar a tener el objetivo de ver hacia dónde vamos”, manifestó.LA CIUDAD26 de octubre de 2025
Con el 99,68 % del escrutinio, Fuerza Santacruceña se impuso en las elecciones legislativas nacionales con 53.120 votos (32,10 %), seguida muy de cerca por La Libertad Avanza, que obtuvo 52.454 sufragios (31,70 %). En tercer lugar se ubicó Por Santa Cruz con 15,42 %, seguido por PRO Santa Cruz, el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, la Coalición Cívica ARI, Proyecto Alternativo y el Movimiento al Socialismo. En total, se eligieron tres diputados nacionales, de los cuales dos correspondieron a Fuerza Santacruceña y uno a La Libertad Avanza.
Tras conocerse los resultados, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, analizó el escenario provincial y llamó al diálogo entre las distintas expresiones políticas. “Ojalá que el gobernador nos pueda convocar, que las fuerzas se puedan juntar porque vienen complicaciones grandes. Hay que recuperar el empleo, el financiamiento de los municipios, de la gente que lo pasa mal. Ojalá podamos sintetizar esto en ejecución, más hechos”, expresó el jefe comunal.
El mandatario local remarcó que los resultados deben servir como punto de inflexión para reconstruir vínculos con la ciudadanía. “Esto es volver a poner las cosas en orden. Hay que escuchar más. Mucha gente necesita una respuesta. El abandono se siente a la hora de votar y es importante empezar a tener el objetivo de ver hacia dónde vamos”, manifestó.
En su análisis, Grasso insistió en que el contexto económico y social exige autocrítica y apertura. “Tenemos que recuperar la producción y tienen que volver a escuchar. Hay que escuchar más, no estuvo bueno que no convoquen a quienes no piensan igual. El salario no alcanza, hay que volver a escuchar un poco más y no hablar tanto”, sostuvo.
El intendente subrayó que la política debe centrarse en resolver los problemas concretos de la comunidad. “Es el camino y ojalá podamos construir algo para la provincia, con esperanza y empatía. No está bueno. Hay que volver a ocuparse de las cosas que la gente solicita”, afirmó.
Finalmente, Grasso reclamó que se reconozca la importancia de la capital provincial dentro del esquema político y económico de Santa Cruz. “Ojalá puedan entender la situación de la capital provincial, necesitamos tirar todos para el mismo lado. No está bueno no haber atendido al intendente de la capital, yo hago política, me apasiona, pero defiendo los intereses de la gente”, cerró el jefe comunal.
Fuente: TiempoSur
Con el 98% de las mesas escrutadas, Fuerza Santacruceña logró dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, mientras que La Libertad Avanza obtuvo una.
El mandatario local remarcó que los resultados deben servir como punto de inflexión para reconstruir vínculos con la ciudadanía. “Esto es volver a poner las cosas en orden. Hay que escuchar más. Mucha gente necesita una respuesta. El abandono se siente a la hora de votar y es importante empezar a tener el objetivo de ver hacia dónde vamos”, manifestó.
Con el 98% de mesas escrutadas, la fuerza liderada por Juan Carlos Molina logró el 32,07% de los votos, mientras La Libertad Avanza alcanzó una banca y Por Santa Cruz quedó fuera del Congreso.
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, anunció el cierre de comicios y brindó los primeros datos. Baja concurrencia y sin incidentes.
La provincia registró una leve caída respecto a 2023, aunque se mantuvo por encima del promedio nacional del 66%. El ausentismo refleja el desencanto y la desconfianza en la política que persisten entre los votantes.
El intendente de Río Gallegos votó en la Escuela Hernando de Magallanes y destacó la importancia de la participación ciudadana. También se refirió al impacto de las medidas nacionales y llamó a “defender los intereses de Santa Cruz”.
El viento volvió a ser protagonista en la capital santacruceña, con ráfagas que superan los 80 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla, pero el panorama comenzará a mejorar en los próximos días.
“Si no somos nosotros, decime quién. Los de Vidal le votaron todo, los radicales le votaron absolutamente todo. ¿Y qué conseguimos para Santa Cruz? Más endeudamiento y la desocupación más grande de la historia”, expresó el intendente de Río Gallegos.
El siniestro ocurrió en la madrugada de este martes en la intersección de Balbín y Zapiola, cuando dos vehículos colisionaron y uno terminó impactando contra un poste de alumbrado público. Los ocupantes fueron trasladados al Hospital Regional.
El intendente Pablo Grasso dio a conocer la lista oficial de artistas que formarán parte del festival más convocante de la Patagonia. Habrá propuestas para todos los gustos, con figuras del pop, rock, trap, cumbia y folklore.
La actividad, organizada por la Secretaría de Turismo municipal, ofreció una experiencia guiada de observación del cielo junto a Ricardo Soulez. Hubo relatos, aprendizaje sobre constelaciones y herramientas digitales para identificar estrellas.
En la camioneta de los damnificados se encontraron sus objetos personales, pero no los celulares.
Este domingo 26 de octubre se vota en todo el país para renovar el Congreso. Todo lo que está prohibido.
El viento volvió a ser protagonista en la capital santacruceña, con ráfagas que superan los 80 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla, pero el panorama comenzará a mejorar en los próximos días.
El Presidente subió a Instagram una foto votando “tuneada”: sin arrugas, bronceado y con más pelo. “Un filtro más y te limpia el Riachuelo”, retrucaron.
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, anunció el cierre de comicios y brindó los primeros datos. Baja concurrencia y sin incidentes.