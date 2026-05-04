César Alegre: “Solicitamos la devolución inmediata de los descuentos”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el Secretario General de ADOSAC, César Alegre, informó que el gremio solicitó una reunión con el gobernador Claudio Vidal por los descuentos.

“Nos han descontado hasta $1 millón por las medidas de fuerza. Estos descuentos que son ilegales van en contra de nuestras compañeras que son sostén de familia. El salario en este tiempo tiene un carácter alimentario, a nuestras compañeras no les quedó ni para comprar un kilo de pan y en ese sentido entendemos que se está causando un daño tremendo”, afirmó.

Y agregó: “En tiempos de campaña decían que Alicia Kirchner y ‘Chachi’ Velázquez nos robaban el salario, ahora están haciendo lo mismo y es por eso que venimos a solicitar que se devuelvan de forma inmediata los descuentos”.

Alegre aseguró que el gobierno intenta “disciplinar al sector docente”, pero el problema es más amplio y alcanza a todos los sectores. “Todos los trabajadores estamos reclamando la reapertura de paritarias”, afirmó.

“Dijeron que iban a solucionar las cuestiones laborales y no se solucionaron. Este conflicto lo provoca el Consejo Provincial de Educación que incumple la paritaria, que incumple lo que se firma, no se solucionó la parte laboral en el mes de marzo y seguimos con estos problemas que vienen de larga data”, señaló.

El dirigente aseguró que “es lamentable” la falta de diálogo y de respuestas por parte de las autoridades y advirtió que no lograrán “callar a la docencia”.

“Nosotros vamos a seguir reclamando. Hoy está la Asamblea, mañana tenemos Congreso y ahí vamos a saber si va a haber medidas de acción directa”, advirtió.

A su vez, consideró que “hay una decisión política de no solucionar los problemas”.

Por último, Alegre aseguró que los docentes “no buscan provocar ningún daño a nadie”.

“El objetivo acá es defender los derechos de que nuestros compañeros no se queden sin trabajo y mucho menos sin su salario, y por otra parte, que haya una paritaria salarial, que nos saquen de la línea de la pobreza”, expresó.