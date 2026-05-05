Carlos Aparicio: “Veo una ciudad apagada, sin proyección de futuro”

El Ministerio de Capital Humano dispuso la continuidad del programa “Volver al Trabajo” luego de una medida cautelar dictada por la Justicia en el marco de un amparo colectivo. Las prestaciones deberán ser abonadas hasta que exista una sentencia definitiva en la causa.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el concejal de Caleta Olivia, Carlos Aparicio, se refirió a la compleja situación económica que atraviesa la ciudad y remarcó que “es fundamental el acompañamiento”.

“Entendemos que son muchísimas familias que hoy encuentran en “Volver al Trabajo” una contención, un paliativo mínimo seguramente, pero que no deja de ser una herramienta. Estamos sumamente preocupados porque habla de un futuro en el cual la caja de resonancia de estos vecinos van a ser los municipios. En el contexto y el cuadro económico en el que estamos metidos hoy, es fundamental el acompañamiento”, expresó.

En esa línea, aseguró que la ciudad transita días de “mucha tristeza”.

“Antes venían los vecinos a pedirnos trabajo, hoy te vienen a pedir comida y eso duele porque ves que hay un tejido social que se rompió, ves que hay una ausencia del Estado, ves la inacción de los Estados municipales y creo que no pasa solo en Caleta sino en gran parte de la provincia”, expresó.

Y agregó: “No me gusta ver la ciudad que veo, me entristece, la veo apagada, la veo sin proyección de futuro, con salarios que están por debajo de la línea de pobreza, con la gente que dejó de soñar, la despoblación que está atravesando toda la Zona Norte, nadie habla de la reconversión laboral. Nosotros somos los responsables, el gobernador, el intendente, de ver cómo hacemos para sacar adelante una ciudad que se formó con el desarrollo de los hidrocarburos y hoy no encuentra el norte, donde las persianas todos los días bajan, todos los días nos enteramos de un vecino que cerró un comercio de dos o tres generaciones que fueron gestores del desarrollo de la ciudad, entonces nos entristece mucho”.

Aparicio destacó que, en este contexto, el Concejo Deliberante se ha vuelto “protagonista”.

“Es un Concejo que toma decisiones, que se le para de frente al intendente y acompaña a los trabajadores municipales. Es un Concejo con muchísima actividad y aparte nosotros buscamos que sea así y lo fomentamos. Durante mucho tiempo el Concejo Deliberante tenía una función netamente legislativa y hoy, por la procedencia nuestra que somos gente del territorio, le hemos dado esa impronta. Es un Concejo que atiende al vecino”, señaló.

Por otro lado, Aparicio se refirió a la relación entre el gobernador Claudio Vidal y el intendente Pablo Carrizo y consideró que “son parte de la misma propuesta de gobierno”.

“Caleta hoy funciona a nivel municipal porque hay una contención por parte de la provincia que le gira los fondos. Claramente somos una ciudad deficitaria donde todos los días se aumenta la cantidad de empleados municipales, no reniego de eso pero me parece que eso impide justamente una recomposición salarial, impide el desarrollo”, expresó.

A su vez, en relación a las obras anunciadas, aseguró que “de eso no hay nada porque más que un bacheo y un par de calles no tenemos grandes obras, no hay una reactivación”.

“Lo que se hace se hace a través de la propia administración municipal y no es algo que le venga a cambiar la mirada urbanística a la ciudad. Lamentablemente había una gran expectativa porque venían a resolver todo lo que se había hecho mal y hoy vemos que el hospital no funciona, la falta de educación, creo que estamos lejos de ese Estado que se ofreció y lo que se desnuda ahora es la improvisación”, manifestó.

Por último, adelantó que “será parte de la discusión” en las elecciones de 2027.

“Creo que tenemos la responsabilidad de reunirnos con todos aquellos que estén en la vereda opuesta a estos gobiernos que achican, que ajustan, que son fascistas y seguramente me van a encontrar en el lugar que le sea útil a mi comunidad”, afirmó.

“Si me tengo que hacer cargo del Ejecutivo, estoy preparado, tengo los equipos técnicos, tengo la formación para poder asumir esa responsabilidad, y si me toca estar en otro lugar también lo voy a hacer. Lo que me moviliza es el bienestar de la gente, que mi ciudad crezca, que sea una ciudad amigable, que sea una ciudad con perspectiva de futuro, que mi pibe pueda crecer en una ciudad como me pasó a mí, con la idea de ir a estudiar y volver y conseguir trabajo”, agregó.

Aparicio llamó a “fortalecer un profundo sentido de identidad caletense” y apostar por una reconversión laboral.

También mencionó la problemática de la falta de agua. “Tenemos que luchar por una emergencia hídrica a nivel nacional que nos permita dejar de tener en la agenda la situación de la falta de vital elemento”, señaló.

“Necesitamos recursos para Caleta Olivia. Yo no vengo a la política para que se me rompan las manos de aplaudir a dirigentes”, concluyó.