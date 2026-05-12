“Museos uniendo un mundo dividido”: vuelve La Noche de los Museos impulsada por el Municipio de Río Gallegos

La Municipalidad de Río Gallegos invita a la comunidad a participar de una nueva edición de “La Noche de los Museos”, una propuesta para recorrer, descubrir y conectar con nuestra historia, que este año se desarrollará bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”. Será este sábado 16 de mayo.

La actividad reunirá a 18 museos e instituciones de la ciudad, que abrirán sus puertas hasta la medianoche para ofrecer circuitos guiados, actividades especiales y distintas propuestas pensadas para que vecinos y vecinas puedan redescubrir la historia, la cultura y el patrimonio local.

La iniciativa, a la que se incorpora la Secretaría de Turismo de la provincia, propone una experiencia de encuentro y conexión con la identidad de Río Gallegos, a través de recorridos que podrán realizarse a pie y también en colectivo, facilitando el acceso a distintos puntos de la ciudad.

Los tickets podrán retirarse desde las 18 horas en la Plaza San Martín, lugar desde donde comenzará esta nueva edición de la tradicional jornada. Además de las visitas y actividades en cada espacio, quienes participen podrán acceder a diferentes sorpresas y a sorteos especiales durante la noche.

En esta edición, se suma la muestra virtual del Museo de Sitio Facón Grande, inaugurado en 2021 en Jaramillo, el Mini Museo de Automovilismo “Ricardo Minki Borquez” y la experiencia inmersiva Pisá Malvinas, a través de lentes de realidad virtual.

Entre los museos e instituciones que también formarán parte de la propuesta se encuentran el Museo Regional “Padre Jesús Molina”, el Museo de Guerra Malvinas Argentinas, el Museo de Arte Eduardo Minnicelli, el Museo Histórico Policial “Roberto Godfrid”, el Museo Ferroviario Roberto Galian, la Casa Histórica Gobernador Gregores, el Museo de los Pioneros “Casa Parisi” y el Museo de Informática de la UNPA-UARG, entre otros.