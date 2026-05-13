Gustavo Basiglio: “Está en riesgo la calidad educativa”

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) lleva adelante un paro de 96 horas hasta el viernes 15 de mayo para reclamar la “urgente convocatoria a paritarias”.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Gustavo Basiglio, Secretario General de AMET, cuestionó al gobierno provincial y aseguró que no hay voluntad de diálogo sincero.

“Venimos solicitando una discusión salarial, para eso necesitamos ser convocados. El lunes nos presentamos en la reunión de subcomisión sin medidas de fuerza y nos enteramos ahí de que no hay fecha de paritaria”, indicó.

Y agregó: “No quieren dialogar, es todo fingir, es ir porque había un cronograma que cumplir. El diálogo natural, sincero, no lo tenemos todavía”.

El dirigente rechazó los descuentos aplicados a docentes y adelantó que solicitarán el reintegro inmediato.

“Estamos en desacuerdo, repudiamos todo tipo de merma en el salario de los compañeros porque justamente estamos luchando para que nos incrementen nuestro sueldo porque no llegamos a fin de mes. Cada mes que pasa se nos hace más chico el bolsillo, necesitamos cuanto antes discusión salarial y de manera urgente llevar dinero al bolsillo de los trabajadores”, afirmó.

Basiglio indicó que el único avance alcanzado hasta el momento fue la continuidad de los resguardos laborales.

“Sí se logró conseguir los resguardos para todo el ciclo lectivo. Sabemos que la necesidad de la gente también tiene que ver con la estabilidad y venir cada mes a anunciar un resguardo era casi una locura. El lunes se consiguió este compromiso de que esta gente se quede tranquila que van a cobrar su salario de acá hasta el fin de año”, informó.

Sin embargo, remarcó que no hubo respuestas concretas respecto a salarios ni mejores condiciones laborales.

“Venimos de un 2025 con cláusula gatillo y recomposición salarial que ya la perdimos. Fue un 12% y en lo que va del año ya tenemos esa inflación acumulada. Todo lo que se avanzó el año pasado se perdió”, sostuvo.

El dirigente reclamó respuestas inmediatas. “Nos culpan porque estamos de paro, pero el paro llegó por la falta de comunicación. Si hubiésemos estado sentados en paritaria desde febrero, llegando a acuerdos, esto sería distinto. Hoy la verdad es que no estamos siendo recibidos”, manifestó.

Por otro lado, Basiglio se refirió a la participación de AMET en la Marcha Federal Universitaria realizada ayer.

“La falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento y los salarios de los compañeros universitarios son paupérrimos. Reducir el gasto y pensar que el problema es la educación, me parece que no pasa por ahí”, afirmó.

En esa línea, señaló que en las escuelas técnicas existen problemas de infraestructura y equipamiento que afectan el desarrollo de las actividades. “Tenemos tornos que no funcionan, cuestiones que están dejando de atenderse hace varios años”, indicó.

Por otra parte, advirtió que actualmente “está en riesgo la calidad educativa”.

“Desde la educación técnica debemos capacitarnos constantemente porque trabajamos con tecnología. Los chicos tienen que ver y utilizar máquinas y herramientas actualizadas”, explicó.

Finalmente, Basiglio sostuvo que la provincia atraviesa una situación compleja y reclamó mejoras en la infraestructura escolar, especialmente ante la llegada del invierno.

“Ahora se viene la época más fría del año, hay que ver cómo estamos con la calefacción en cada escuela y en cada localidad. Estamos muy atrasados y vamos a tener que resolver cómo seguimos porque la situación está muy complicada”, concluyó.