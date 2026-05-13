Mara Espinoza: “Apostamos a la organización y a estar en las calles”

La presidenta del Centro de Estudiantes de la UNPA celebró la convocatoria de la Marcha Federal Universitaria realizada el día de ayer. Aseguró que en los jóvenes “hay un interés activo” por el tema. “La marcha no alcanza pero es el camino”, afirmó.
13 de mayo de 2026El Mediador El Mediador

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Mara Espinoza, presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), destacó la amplia convocatoria de la Marcha Federal Universitaria en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento.

“Desde mi agrupación La Marea, que es quien conduce hoy el Centro de Estudiantes de la UNPA UARG, salimos muy movilizados y contentos porque hubo gente. Si bien no fue comparable a la masividad de la primera marcha federal, consideramos que ayer hubo un levantamiento importante después de unos meses un poco inactivos en una situación que es crítica”, expresó.

En esa línea, sostuvo que “es fruto del trabajo que se hace desde todos los espacios”, ya sea la representación estudiantil, los gremios docentes y no docentes, y la comunidad en general.

“Veníamos de semanas de hacer pasadas por cursos y charlar con estudiantes en los pasillos. Ayer, por ejemplo, hicimos un cartelazo en el hall de la universidad para visibilizar la situación, veníamos también de asamblea. Fue un trabajo de hormiga que creo que se visualizó con la convocatoria que hubo ayer. Vimos un montón de estudiantes de la UNPA así que eso también nos deja contentos”, señaló.

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Espinosa sostuvo que “hay un interés activo por parte de los estudiantes” sobre el reclamo.

“No coincido con ciertos sectores que dicen que no les interesa o que estamos atravesados por el individualismo. Yo creo que a veces hay cierta plancha de parte de los estudiantes, pero eso se entiende por un montón de factores. Hoy justamente uno de los sectores más precarizados es la juventud”, afirmó.

A modo de ejemplo, mencionó que muchos estudiantes “tienen dos o hasta tres trabajos para poder sostenerse”.

“Trabajos precarios, sueldos de miseria son cosas que obviamente van llevando a que los estudiantes no tengan espacio para la organización. Pero que hay preocupación, sí hay preocupación. El tema es que hay un contexto que hoy atraviesa que no deja lugar a la organización”, manifestó.

Espinoza consideró que “una marcha no alcanza” para que el gobierno cambie su postura, pero remarcó que “es el camino”.

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“Nosotros apostamos, desde la conducción del Centro, a que la organización esté en las calles. No confiamos en que la Justicia esté apurando al gobierno para que aplique la ley. Por eso mismo apostamos al sector estudiantil, al docente, no docente, la comunidad en general, a un movimiento obrero estudiantil que pueda organizarse y estar en las calles presente, eso es lo que va a lograr torcerle el brazo a Milei; la salida es por ahí”, aseguró. 

Por último, Espinoza informó que esta tarde realizarán una nueva asamblea universitaria con el objetivo de socializar la marcha de ayer y ver qué medidas se tomarán la próxima semana.

“La idea es seguir en constante actividad y movimiento, seguir militando la situación y haciendo que se extienda el discurso lo más posible dado que la situación lo amerita. Hoy estamos reaccionando ante las políticas que aplica el gobierno que están golpeando brutalmente a los estudiantes, a los docentes, a los no docentes y en general a toda la clase trabajadora”, concluyó.

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