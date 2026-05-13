Natalia Gadano: “Fue un trabajo de mucho tiempo y hoy dio sus frutos”

La Embajada de Japón en Argentina realizó una donación de equipamiento odontológico de alta complejidad al Centro Integrador Comunitario 17 de Octubre de Caleta Olivia. Fue en el marco de una iniciativa impulsada junto al Club de Leones y la senadora Natalia Gadano. La tecnología permitirá mejorar la capacidad de atención del sistema de salud público.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Gadano resaltó que “era una necesidad” de los vecinos.

“Elegimos Caleta porque consideramos que en la zona norte es la localidad que recepciona todas las derivaciones de los diferentes pueblos. De hecho, es el primer equipamiento que tiene salud pública”, indicó.

La senadora señaló que las gestiones con la embajada de Japón, que generalmente hace donaciones a diferentes provincias, comenzaron en 2024.

“Hicimos la presentación de la solicitud con diferentes proyectos que a medida que fue corriendo el tiempo se fueron modificando porque había equipamientos que se nos iban de presupuesto, los precios iban variando y demás hasta que logramos dar con el proyecto que ayer inauguramos”, explicó.

“Fue un trabajo que realmente llevó mucho tiempo y se realizó en conjunto con el Club de Leones porque ellos las donaciones las hacen a través de ONG, no a un municipio o a una provincia. Tanto trabajo dio sus frutos”, agregó.

Por otra parte, Gadano aseguró que “no le dio mucha relevancia” a su expulsión del Partido Justicialista.

“Me parece que hoy las personas no tenemos títulos sino que somos una gestión, es lo que cada uno hace desde el lugar que le corresponde trabajar y no tengo mucho para expresar porque es un tema que no me preocupó realmente. El PJ tampoco me representa hoy, entonces no le di mucha trascendencia”, afirmó.

Asimismo, se mostró sorprendida por la decisión ya que aseguró que nunca votó a favor de ninguna reforma del gobierno de Javier Milei.

“Ley Bases voté negativo, reforma laboral fue negativo, Ley de Glaciares negativo, no sé de dónde sacan ese discurso. Me parece todo muy mediocre, entonces tampoco le di mucha relevancia”, insistió.

Consultada por la gestión de Claudio Vidal en Santa Cruz, la senadora consideró que la situación es “bastante complicada”.

“Se toman decisiones que por ahí no comparto pero no soy la gobernadora y hay muchos temas en los cuales no estoy al tanto porque no somos partícipes entonces es muy difícil opinar”, expresó.

Y agregó: “Sí sé lo que vive el vecino porque estoy todas las semanas recorriendo los barrios de de Caleta, Deseado, Truncado, recorro toda la provincia y sé que los vecinos hoy lo que nos piden es trabajo y es lo que no hay”.

Por último, destacó la figura del senador José María Carambia, quien manifestó sus intenciones de ser gobernador en 2027, y no descartó acompañarlo en la lista.

“Con Carambia hemos armado un muy buen equipo de trabajo, nos llevamos muy bien, pensamos muy parecido. Es una persona con la cual podemos debatir, disentir y siempre llegamos a un acuerdo y tratamos de acompañarnos, así que si así lo desea el senador por supuesto que va a tener mi acompañamiento. Es una persona que tiene muchísimas capacidades”, señaló.