"Se patinaron los millones de YPF y ahora nos van a seguir endeudando"

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, participó de La Noche de Intendentes 2026. El evento reunió en Rosario a más de 300 intendentes de todo el país junto a los principales líderes del sector privado y la sociedad civil para potenciar el desarrollo de las ciudades y fortalecer ecosistemas de innovación.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Grasso dio detalles del evento y habló del proyecto del gobierno provincial para acceder al mercado internacional de capitales.

Por otra parte, el intendente de Río Gallegos dijo estar “sorprendido” por el proyecto del gobierno de Santa Cruz para endeudarse en dólares.

“Pasamos de superávit cuando asumió el gobernador Vidal a una provincia con déficit. Ese fue el contexto donde arrancaron, diciendo que eran todos unos malos administradores, que todos eran pésimos los que estuvieron anteriormente, atacando, persiguiendo a todo el mundo, y ellos eran los honestos y transparentes”, remarcó.

Sin embargo, aseguró que las autoridades “nunca jamás presentaron un solo informe económico”.

“Ayer el ministro de Economía planteó que se patinaron la plata de YPF. Se gastaron 200 millones de dólares, eran 325 millones, no sé qué pasó con los otros 125 porque tampoco informan. Es un escándalo, se gastaron la plata”, manifestó.

Por otro lado, Grasso remarcó que el gobierno nacional de Javier Milei “no se endeuda con la banca privada, se endeuda con el Estado o con el Fondo Monetario Internacional”.

“Yo entiendo que discutamos qué se puede llegar a hacer en la provincia con un endeudamiento pero que sea en pesos, en moneda local, que podamos tener una previsibilidad con respecto a qué, para qué, cómo, dónde, cuándo, qué va a colaborar con cada uno de los municipios”, señaló.

De lo contrario, “relegás toda la soberanía de absolutamente todo”. “Vos tenés la plata y la pagás recién dentro de 3 o 4 años, o sea, la gestión que viene. Si nosotros gobernamos, tenemos que pagar el cumpleaños de Vidal”, afirmó.

El intendente dejó planteadas varias preguntas: “¿Dónde está la plata que le dieron con anterioridad? ¿Qué rendición de cuentas se hizo durante todo este tiempo? ¿A quién ayudó de los municipios y de la gente para poder tener mejor salud, mejor educación, mejor seguridad? ¿Qué es lo que hizo con los aportes en cada uno de los estamentos públicos para poder resolver en todo este tiempo? ¿Cuáles fueron las políticas monetarias que tuvo para poder mejorar la calidad de vida de la gente? Ninguna”.

En ese sentido, llamó a poner “un manto de racionalidad y defender los intereses de Santa Cruz”. “Es el futuro de nuestra provincia”, advirtió.

Grasso se mostró crítico de las decisiones del gobierno provincial. “¿Por qué no pediste la plata del ANSES, que le correspondía a la provincia que era más de $60.000 millones? ¿Por qué no peleaste por el FONID para que le devuelvan a la provincia lo que le corresponde a los docentes? ¿Por qué no pediste los recursos que te descontaron y defendés los intereses de Santa Cruz para que te den la plata como corresponde? Como lo hizo Chubut, como lo hicieron varias provincias de la Argentina”, señaló.

Por otro lado, recordó que junto a sus pares de Las Heras, Puerto Deseado, Los Antiguos, Río Turbio, 28 de Noviembre y El Calafate se reunieron para “discutir y presentar un proyecto alternativo” de manera de buscar recursos “sin pretender endeudar con esa semejante barbaridad de plata a la provincia de Santa Cruz”.

“Hay que ser previsibles y trabajar en conjunto. Faltan explicaciones”, manifestó.

Asimismo, dijo esperar que “esto no haya terminado en un asado con algunos diputados para levantar la mano y cometer semejante acto de irresponsabilidad que no tiene precedente en nuestra provincia en todo este tiempo”.

“Yo entiendo que la provincia, después de haber metido la pata como la metió, está buscando este financiamiento escandaloso, sin precedentes y multimillonario para estar tranquilo en su campaña electoral y dar billetazos para todos lados. Pero ¿qué vamos a hacer con la salud? ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer con las obras públicas? ¿Qué vamos a hacer con los desocupados? ¿Qué vamos a hacer con el petróleo? ¿Qué vamos a hacer con las mineras? ¿Qué vamos a hacer con YCRT? ¿Qué vamos a hacer con el trabajo de cada uno de los sectores? ¿Cómo vamos a trabajar con los pibes menores de 35 años que 50% no tienen laburo? ¿Qué expectativa le vamos a dar a cada uno de los municipios para que pueda tener una sostenibilidad en el tiempo? Basta de echar culpas, el gobierno provincial nos metió en esto”, advirtió.

“Presten atención que no es el kirchnerismo ni el peronismo ni la izquierda; somos todos los habitantes y representantes de diferentes ciudades que estamos teniendo un ajuste bárbaro de la provincia hacia los municipios que queremos cambiar y ayudar a este gobierno que no tiene ningún tipo de planificación política, institucional y mucho menos económica en este tiempo”, agregó.

Grasso remarcó que se opondrá rotundamente al endeudamiento en dólares. “Yo defiendo los intereses de Santa Cruz. Yo quiero mi provincia, amo mi ciudad. Me dejaron a los empujones en el medio del desierto, sin agua, sin absolutamente nadie y acá estamos pagando salarios, haciendo obra, todo el mundo reclamando y me hago cargo y busco recursos”, expresó.

Por otra parte, el intendente también cuestionó el clima político y social actual y criticó tanto al gobierno nacional como al provincial.

“Me parece una barbaridad que los viejos estén yendo a golpear la Caja para que le den los medicamentos. Me parece terrorífico que los médicos y los enfermeros no tengan nada en el hospital. Me parece catastrófico que no tengamos un trabajo serio en nuestra provincia”, expresó.

Respecto al contexto económico y el impacto que podría tener el endeudamiento en la sociedad, Grasso aseguró que la prioridad debe ser atender las demandas urgentes de los trabajadores.

“¿Qué pide el laburante? Aumento. Entonces sacala de acá, poné la plata ahí, pasala a los municipios y vemos qué podemos implementar”, indicó.

Consultado por los dichos del jefe de Gabinete Pedro Luxen tras la salida del ministro de Trabajo, Grasso consideró que como no pudo dar explicaciones apeló a Jairo Guzmán.

“No me pudo contestar entonces pidió ayuda intelectual. El jefe de Gabinete no estuvo a la altura de poder explicar. Se quiso hacer el canchero y le salió mal”, disparó.

Finalmente, el intendente habló sobre las declaraciones del diputado Juan Carlos Molina quien cuestionó el carácter federal del encuentro del Partido Justicialista en Parque Norte.

“Somos eso nosotros, algunos están de un lado y otros de otro, pero somos todos peronistas”, expresó.

“Me parece bien que diga lo que piensa, tenemos que empezar a decir lo que pensamos. ¿Quieren interna? Vamos, yo voy a jugar la interna, pero vayan a ver a la gente, dejen de estar sentados en el escritorio tomando un cafecito, hay que ponerse al frente de los reclamos, hay que estar con la gente que más lo necesita, hay que hacerse cargo”, añadió.

Según indicó, tras el cruce, el intendente y el diputado mantuvieron una comunicación. "No hay por qué ofenderse porque uno piensa de una forma o de otra”, destacó Grasso.

“Yo no soy el vocero de los 10.000 militantes que tenemos en toda la provincia. Ahora, siempre lo discuto puertas adentro, no discuto a ninguno de mis compañeros en público. Sí cuando hay una conducta fuerte lo planteo y trato de ser lo más diplomático y políticamente correcto para no herir susceptibilidades porque a la corta terminamos siempre trabajando por la gente y lo que nos une, para poder seguir teniendo un acuerdo de gobernabilidad en los tiempos que vienen”, concluyó.

Sobre el encuentro en Rosario, informó que se realizaron diferentes presentaciones y se trabajó "sobre la calidad del Estado y la calidad de oportunidades que tienen los municipios".

"Hablamos de herramientas con las que podemos interactuar entre todos los intendentes y el acompañamiento profesional que tienen diferentes organismos internacionales. Por ejemplo, si hay algún tipo de problemática de determinada enfermedad, ¿contamos con los lugares adecuados para hacerlo? Y ahí hacemos comparativos, quiénes tenemos más, quiénes tenemos un poco menos y cómo trabajar para poder ir teniendo un Estado presente a contramano de lo que te plantea Nación”, expresó.

El último encuentro se había realizado hace dos años en la ciudad de Córdoba y el próximo será en 2028.

“Participan todos los intendentes de la Argentina, de diferentes facciones y colores políticos, entendiendo esta lógica de cómo juntos armamos esta red de intendentes, de formación, capacitación y sobre todo exposición de lo que hace cada uno y cómo podemos copiar o pedir que ayuden el resto de localidades que tienen otro armado con mayor población u otra lógica de conectividad u otro poder de financiamiento en ciudades más grandes”, señaló.

Grasso indicó que hoy “se atraviesa una situación muy compleja” y “es la primera vez que muchas ciudades están gobernando con déficit y nunca lo tuvieron”.