Víctor Valentín: “El gobierno tomó una posición de ataque al sindicalismo”

Este jueves 21 de mayo, el Frente Sindical convocó a un bocinazo para reclamar por la apertura de paritarias. La concentración comenzará a las 13 horas en Asturias y Autovía, Río Gallegos, y finalizará en el acampe frente al Ministerio de Economía.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Víctor Valentín, secretario Adjunto del Sindicato de Trabajadores Viales, aseguró que “las condiciones salariales no dan para más”.

El dirigente cuestionó al gobierno por desconocer el llamado a paritarias. “En los medios dicen que entienden que la gente la está pasando mal, pero no hacen nada por solucionarlo y en los últimos tiempos han tomado una posición que, a nuestro criterio, es de ataque al sindicalismo”, advirtió.

A modo de ejemplo, mencionó “los descuentos a ADOSAC, la persecución al gremio de Judiciales y los dos compañeros de ATE detenidos en la Las Heras”.

“A nosotros nos amenazan con descuento de dedicación exclusiva, que en la práctica la gente lo utiliza como una compensación de sueldos que en muchos casos son de $690.000”, agregó.

En ese sentido, Valentín aseguró que “no solamente se trata de la no apertura de paritarias sino de un vuelco hacia una actitud persecutoria por parte de funcionarios y directivos del ente autárquico”.

“No sabemos si este lineamiento está bajado de arriba, yo entiendo que sí porque no creo que se manejen solos”, manifestó.

Por otro lado, se refirió a la situación de los trabajadores viales y dijo que “los compañeros la están pasando mal”.

“En muchos casos te reconocen que no llegan a fin de mes, que la situación es complicada, pero con estas cuestiones de los aprietes y las maniobras para descontar la dedicación exclusiva, incluso los viáticos que se pagan tarde, cuesta un poco que adhieran a las medidas, pero ellos son conscientes de que la situación está mal y de a poco se van sumando”, expresó.

De cara al inicio del Plan Invernal, Valentín advirtió sobre la falta de equipamiento.

“Estamos mal. Recién están abriendo los sobres de la licitación de la vestimenta de la gente. El proceso llevará un mes más y van a estar entregando en julio. Lo mismo pasa con los repuestos, la maquinaria, todo muy agarrado de los pelos”, cuestionó.

Los trabajadores viales se sumarán hoy al bocinazo que se realizará a las 13 horas en Asturias y Autovía. De allí harán un recorrido hasta el acampe al frente del Ministerio de Economía.

Por último, Valentín no descartó la posibilidad de una huelga general.

“Yo creo que se va camino a eso, pero no porque los gremios lo decidan, nosotros estamos totalmente abiertos al diálogo, el problema es que del otro lado no recibimos el mismo diálogo o cuando lo recibimos abundan en mentiras como la fecha de paritaria. Además, han endurecido las medidas contra los gremios que reclaman por un salario justo. Entonces no es algo que nosotros definamos porque somos los malos, el gobierno va a llevar indiscutiblemente a esa situación y estamos bastante cerca”, advirtió.