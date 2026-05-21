Jairo Guzmán: “La zona fría para la Patagonia no se toca”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el diputado nacional Jairo Guzmán defendió el proyecto de modificación al Régimen de Zona Fría y aseguró que Santa Cruz no se verá afectada.

“Lo que se está tratando es un proyecto que busca volver a la zona fría original”, explicó.

El diputado recordó que anteriormente había “una zona fría bien delimitada, donde estaba la Patagonia y ciertos lugares puntuales de otras provincias” y contaban con una facturación diferencial subsidiada por el Estado.

En 2021 el esquema se amplió mediante la Ley 27.637, impulsada por Máximo Kirchner, e incorporó otros centros urbanos y regiones.

“El tema es que hoy los recursos son finitos, son pocos y tenemos que seguir garantizando que en la Patagonia y en ciertos lugares puntuales del país se siga sosteniendo el subsidio que recibe la gente por vivir en esa zona, como nos pasa a nosotros en Santa Cruz. Entonces lo que se hizo es volver a la zona fría original”, señaló.

Guzmán llevó tranquilidad a la población y aseguró que “la zona fría para la Patagonia se sigue sosteniendo”. “Para nosotros es algo vital y lo vamos a defender y lo vamos a sostener con uñas y dientes. La zona fría para la Patagonia no se toca, para Santa Cruz no se toca”, insistió.

Por otro lado, el diputado sostuvo que “no tenemos que subsidiar la tarifa plana” sino “subsidiar el consumo”.

“En la Patagonia lo que diferencia del resto del país es que tenés un consumo mayor, entonces a ese consumo mayor vos tenés que llevarle subsidio y eso es lo que se va a sostener. Ninguna provincia de la Patagonia tendría que estar preocupada”, indicó.

El proyecto que se discute en el Congreso Nacional sí afectará a gran parte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis.

Guzmán llamó a “mirar nuestros propios intereses como santacruceños” y destacó que “va a haber muchísima gente que va a ser perjudicada por salir de la zona fría, pero no en Santa Cruz”.

“Si para garantizar la zona fría en Santa Cruz hay que sacar a esas provincias que no estaban originalmente en la zona fría, yo como diputado por la provincia de Santa Cruz voy a apoyar el beneficio que le lleve y le mantenga la zona fría a la provincia de Santa Cruz”, expresó.

Por último, Guzmán confió en que el proyecto tendrá luz verde en el Senado.

“Todo el mundo sabe que plata es lo que falta en Argentina. El presidente lo ha dicho muy claramente y hoy con los costos de producción que tenemos por los diferentes inconvenientes que ha tenido a nivel mundial el sector hidrocarburífero, esto va a traer un impacto. El tema es que si queremos seguir sosteniendo esa diferenciación con la zona fría en Santa Cruz, esto es como una torta de ocho porciones. Si de pronto te agregan cuatro invitados más, vamos a tener que achicar la torta. Lo que yo busco como santacruceño y como legislador por la provincia de Santa Cruz es que no nos achiquen la torta a nosotros”, ejemplificó.

“Lamentablemente hoy los fondos del Estado tienen que garantizar que vayan dirigidos a quienes realmente lo necesitan, que son los vecinos de Santa Cruz. Entonces, por el bien de los santacruceños, espero que en el Senado se apruebe esta ley”, concluyó.