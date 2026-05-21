Jairo Guzmán: “La zona fría para la Patagonia no se toca”

El diputado nacional aseguró que la reforma al Régimen de Zona Fría no afecta a Santa Cruz sino a otras provincias. “Para nosotros es algo vital y lo vamos a defender con uñas y dientes", expresó. Además, planteó que no hay que subsidiar la tarifa plana sino al consumo.
21 de mayo de 2026El Mediador El Mediador

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el diputado nacional Jairo Guzmán defendió el proyecto de modificación al Régimen de Zona Fría y aseguró que Santa Cruz no se verá afectada.

“Lo que se está tratando es un proyecto que busca volver a la zona fría original”, explicó.

El diputado recordó que anteriormente había “una zona fría bien delimitada, donde estaba la Patagonia y ciertos lugares puntuales de otras provincias” y contaban con una facturación diferencial subsidiada por el Estado. 

En 2021 el esquema se amplió mediante la Ley 27.637, impulsada por Máximo Kirchner, e incorporó otros centros urbanos y regiones.

“El tema es que hoy los recursos son finitos, son pocos y tenemos que seguir garantizando que en la Patagonia y en ciertos lugares puntuales del país se siga sosteniendo el subsidio que recibe la gente por vivir en esa zona, como nos pasa a nosotros en Santa Cruz. Entonces lo que se hizo es volver a la zona fría original”, señaló.

webvero - 2026-05-21T130326.162Víctor Valentín: “El gobierno tomó una posición de ataque al sindicalismo”

Guzmán llevó tranquilidad a la población y aseguró que “la zona fría para la Patagonia se sigue sosteniendo”. “Para nosotros es algo vital y lo vamos a defender y lo vamos a sostener con uñas y dientes. La zona fría para la Patagonia no se toca, para Santa Cruz no se toca”, insistió. 

Por otro lado, el diputado sostuvo que “no tenemos que subsidiar la tarifa plana” sino “subsidiar el consumo”.

“En la Patagonia lo que diferencia del resto del país es que tenés un consumo mayor, entonces a ese consumo mayor vos tenés que llevarle subsidio y eso es lo que se va a sostener. Ninguna provincia de la Patagonia tendría que estar preocupada”, indicó. 

El proyecto que se discute en el Congreso Nacional sí afectará a gran parte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis.

Guzmán llamó a “mirar nuestros propios intereses como santacruceños” y destacó que “va a haber muchísima gente que va a ser perjudicada por salir de la zona fría, pero no en Santa Cruz”.

“Si para garantizar la zona fría en Santa Cruz hay que sacar a esas provincias que no estaban originalmente en la zona fría, yo como diputado por la provincia de Santa Cruz voy a apoyar el beneficio que le lleve y le mantenga la zona fría a la provincia de Santa Cruz”, expresó. 
Por último, Guzmán confió en que el proyecto tendrá luz verde en el Senado.

webvero - 2026-05-21T130135.165Julia Chalub: “Los más afectados por las políticas de ajuste son los niños”

“Todo el mundo sabe que plata es lo que falta en Argentina. El presidente lo ha dicho muy claramente y hoy con los costos de producción que tenemos por los diferentes inconvenientes que ha tenido a nivel mundial el sector hidrocarburífero, esto va a traer un impacto. El tema es que si queremos seguir sosteniendo esa diferenciación con la zona fría en Santa Cruz, esto es como una torta de ocho porciones. Si de pronto te agregan cuatro invitados más, vamos a tener que achicar la torta. Lo que yo busco como santacruceño y como legislador por la provincia de Santa Cruz es que no nos achiquen la torta a nosotros”, ejemplificó.

“Lamentablemente hoy los fondos del Estado tienen que garantizar que vayan dirigidos a quienes realmente lo necesitan, que son los vecinos de Santa Cruz. Entonces, por el bien de los santacruceños, espero que en el Senado se apruebe esta ley”, concluyó.

Últimas noticias
webvero - 2026-05-21T130513.151

Jairo Guzmán: “La zona fría para la Patagonia no se toca”

El Mediador
21 de mayo de 2026
El diputado nacional aseguró que la reforma al Régimen de Zona Fría no afecta a Santa Cruz sino a otras provincias. “Para nosotros es algo vital y lo vamos a defender con uñas y dientes", expresó. Además, planteó que no hay que subsidiar la tarifa plana sino al consumo.
webvero - 2026-05-21T130326.162

Víctor Valentín: “El gobierno tomó una posición de ataque al sindicalismo”

El Mediador
21 de mayo de 2026
El secretario Adjunto del Sindicato de Trabajadores Viales informó que el gremio participará del bocinazo convocado por el Frente Sindical para este jueves a las 13 hs. Reclamó la urgente apertura de paritarias y repudió el “vuelco hacia una actitud persecutoria por parte de los funcionarios”.  

Lo más visto
webvero - 2026-05-20T163052.362

Karina Franciscovic: “No había ninguna denuncia contra el agresor”

El Mediador
20 de mayo de 2026
Tras el violento episodio en la UNPA-UARG, la decana explicó que “para que se proceda a activar un protocolo tiene que existir una presentación formal” contra la persona.  “Lo que estoy verificando con las diferentes áreas es si hubo algún tipo de presentación o algo, pero una denuncia como tal no hay”, aseguró. La comunidad universitaria sigue consternada por el hecho.
webvero - 2026-05-20T163433.837

Ana Maria Urricelqui: “Es un sueño muy esperado”

El Mediador
20 de mayo de 2026
La presidenta de la Comisión de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy celebró la reactivación del tren tras 48 años de inactividad. “Las cosas se están dando con mucho esfuerzo económico”, resaltó. También habló del proyecto de endeudamiento y consideró que “el gobernador lucha por salir adelante”.
Boletín de noticias