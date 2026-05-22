Uriel Salamón: “El gobierno nacional parece ir sin mucha claridad, sin un plan”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el politólogo Uriel Salamón analizó el rumbo del gobierno nacional, criticó las políticas de ajuste y advirtió que, más allá de los datos del INDEC, “la realidad siempre es otra”.

Salamón dijo que las modificaciones al Régimen de Zona Fría impactarán “directamente en el bolsillo”. “Esa quita de subsidios va a impactar en las facturas de gas de los meses de invierno”, advirtió.

Asimismo, señaló que “lo paradójico” de esta política de ajuste es que “se está negociando con algunas provincias para sumar un subsidio a las zonas cálidas, a nivel de prebenda política”.

“No tiene mucha lógica esta idea, es parte de algunas conductas de este gobierno que parece ir sin mucha claridad, sin un plan”, afirmó.

Por otro lado, consideró que los “subsidios energéticos focalizados” son un “eufemismo” como tantos otros que utiliza el gobierno.

“¿Qué vendría a ser focalizado? ¿Con qué criterio? Le sacamos los subsidios a la zona fría y le aplicamos subsidios a la zona cálida. Otro eufemismo es haberle cambiado el nombre a la AFIP y ponerle ARCA, que hace exactamente lo mismo, o el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). Es ponerle nombres lindos y rimbombantes a las cosas, después no se explica mucho cuál es la funcionalidad real”, planteó.

Consultado sobre la posibilidad de una reelección presidencial de Javier Milei, Salamón dijo que “hablar de proyección política en Argentina a un año y medio, es muy difícil”.

“Incluso hace dos años o más, cuando Milei iba a ser candidato, nadie pensaba que podía llegar a tener la posibilidad de ser presidente, ni siquiera de llegar a una segunda vuelta. Aventurar qué va a pasar dentro de un año y medio o un poco más, es difícil”, indicó.

No obstante, consideró que el escenario electoral “se le puede dificultar” dado que La Libertad Avanza “vino a presentarse con una imagen de que eran distintos con respecto a la corrupción y a los curros de la política y ya demostraron largamente que los curros de la política siguen”.

“Habían logrado domar un poquito la inflación en términos relativos, porque inflación sigue habiendo, pero no en los términos que estaba antes. Ahora, si los curros de la política no terminaron y la plata a la gente no le alcanza, se le empiezan a acabar las alternativas para mostrar un desarrollo y un proyecto reelegible”, expresó.

En esa línea, sostuvo que si la economía no mejora, “el escenario para el gobierno se va a complejizar cada vez más salvo que aparezca nuevamente la billetera del tío Scott Bessent”.

Salamón aseguró que, más allá de las cifras que difunda el INDEC, el escenario refleja otra situación.

“Una cosa es el desempleo y otra cosa es una persona que se queda sin trabajo; una cosa es una estadística que dice que hay menos pobres y otra cosa es la gente que realmente no llega a comer; los números son una cosa, la realidad siempre es otra”, manifestó.

Por último, señaló que tampoco se ve una figura clara por parte de la oposición.

“Yo creo que el radicalismo viene con una tradición de haber quedado subsumido dentro de acuerdos políticos que no terminan conviniendo, por lo cual no veo una figura preponderante como la que en su momento fue Raúl Alfonsín o Fernando de la Rúa. Ni siquiera veo un gobernador de repente que pueda encarar esa figura”, expresó.

Sobre el PRO, indicó que Mauricio Macri "intenta mostrarse nuevamente" pero gran parte de su espacio pasó a ser libertario.

Y en cuanto al peronismo, dijo que el candidato podría llegar a ser Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, aunque primero deberá resolver su interna con Máximo Kirchner y La Cámpora.