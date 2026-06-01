Nadia Ricci defendió el endeudamiento: “Es todo beneficioso”

La ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, visitó los estudios de Tiempo FM 97.5 y en el programa El Mediador habló sobre el proyecto de endeudamiento en dólares, la apertura de paritarias y la actualidad del radicalismo.

En primer lugar, la funcionaria mencionó su visita a Punta Quilla y señaló que se están realizando recorridas “de manera permanente” por los puertos “tratando de reactivar algunas actividades que generen empleo, que es el gran eje del gobierno de Claudio Vidal”.

“Esto no solamente a partir de cuestiones de políticas públicas sino también con la presencia y el diálogo con los distintos actores, ahí es donde vamos haciendo el mayor trabajo de gestión”, expresó.

Consultada sobre la oportunidad que implica la reactivación de represas para el puerto de Punta Quilla, Ricci informó que se encuentran trabajando “con dos o tres empresas que tienen la intención de venir a invertir”.

“Lo más importante es que se hizo un relevamiento del puerto porque el abandono de tantos años hace que hoy la inversión tenga que ser importantísima para el gobierno de la provincia. Se hizo todo un relevamiento que está orientado a ocho ejes desde el punto de vista eléctrico, defensas, una serie de inversiones que se necesitan en el puerto que en total van a significar más de $8.000 millones y trabajamos también con el intendente y con la diputada por el Municipio para incluirlos también en esta oportunidad que va a tener el gobierno de este empréstito”, indicó.

La funcionaria mencionó el proyecto de Ley de Financiamiento y destacó que la deuda estará destinada a obras de infraestructura “que son las que le van a permitir un futuro diferente a la provincia de Santa Cruz”.

“Acá es donde está la diferencia. Este proyecto claramente y explícitamente menciona obras de infraestructura, no gastos corrientes. En otros momentos la provincia se endeudó para pagar sueldos”, señaló.

Por otro lado, resaltó que mejorará las cuentas públicas “porque hay determinados procesos que van a servir dentro de lo que es el esquema para que la recaudación de la provincia sea mejor”.

“Cuando un gobierno reactiva la obra pública, reactiva el consumo directa o indirectamente. Está calculado que van a ser más de 8.000 puestos de trabajo con todas estas obras funcionando, esto hace que tengas movimiento”, afirmó.

“Hay cosas que son puntuales. Una es la reactivación de la economía a partir de la creación de nuevos puestos de trabajo, que hace que vos tengas mejor recaudación. Pero, por otra parte, te permite ir bajando lo que son los déficits estructurales que tiene la provincia, en el caso de Servicios Públicos, en el caso de Distrigas”, detalló.

Ricci indicó que hay seis localidades que tienen generación aislada de energía y “esto ocasiona parte del déficit de 12.000 millones de pesos mensuales que tiene Servicios Públicos”.

“Con esto, más otras obras, vos ese déficit lo bajás y ese dinero es dinero puede utilizarse para algo que hoy necesitan los trabajadores que es, por ejemplo, ir a una paritaria que le permita al trabajador tener un mejor salario. Con lo cual, es todo beneficioso”, aseguró.

Por otra parte, Ricci se refirió a la situación de la actividad hidrocarburífera en la zona norte de la provincia tras la salida de YPF.

“Este gobierno lo que hizo, con el gobernador en primera línea de las negociaciones, es rápidamente activar la manera en la que estos yacimientos, que son convencionales, sean explotados por empresas más chicas para no parar la producción”, sostuvo.

Según explicó, la puesta en marcha de estos proyectos tendrá impacto directo en la creación de puestos de trabajo. “Ampliar esta cantidad de pozos en la provincia de Santa Cruz genera mano de obra importante en la zona norte, que es un lugar en el que tenemos una complicación importante por esta salida”, remarcó.

La ministra también habló de la convocatoria a paritarias y planteó que el Ejecutivo “nunca desconoció la necesidad de sentarse en una mesa paritaria” aunque remarcó que debía hacerlo “de manera responsable”.

“El gobierno tiene que ser responsable y por eso lo hace en el momento en el que puede sentarse a discutir algo como esto”, expresó.

La ministra sostuvo que la prioridad es garantizar que cualquier mejora salarial pueda sostenerse en el tiempo. “Lejos de las promesas está el llegar a un trabajo serio que, en el momento en el que haya que afrontar este pago de sueldo con esos aumentos, permita hacerlo realmente”, manifestó.

En ese marco, recordó que durante los dos primeros años de gestión los incrementos salariales estuvieron por encima de la inflación. “No es suficiente porque veníamos de un atraso realmente importantísimo en el salario, entonces lógicamente no alcanza. Pero sí hay que decirlo y reconocerlo”, afirmó.

A su vez, cuestionó la postura de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y destacó que el gobierno mantuvo abiertos los canales de diálogo. “Me parece que es importante que el gobierno decidió no cortar nunca el diálogo, que es lo más importante”, indicó.

Además, resaltó las inversiones realizadas en infraestructura educativa. “Más del 90% de las escuelas han sido intervenidas mejorando su infraestructura y la calefacción. Es muchísimo lo que está haciendo el gobierno si nosotros tenemos en cuenta este contexto”, sostuvo.

Por último, consultada sobre las elecciones internas de la Unión Cívica Radical, la funcionaria resaltó el rol del radicalismo del interior en la conformación del frente político que hoy integra el gobierno.

“Lo más importante es que después de que pase la interna todos nos sumemos a trabajar y realmente espero que la coherencia prime en este sentido y la decisión tenga que ver con seguir dando respaldo a un gobierno que ha decidido transformar la realidad de los santacruceños”, expresó.

Sobre las listas que competirán en la elección señaló: “Quiero creer que la lista del vicegobernador va a ser la que va a acompañar este proyecto. No quiero decir con esto que la otra no. La realidad es que no he hablado, por ejemplo, con Leo Roquel”.

Ricci también aseguró que mantiene diálogo con dirigentes radicales que integran el frente oficialista y sostuvo que las diferencias internas deben resolverse mediante el consenso.

“Creo que son diferencias en las que el diálogo debe primar porque este es un proyecto que es superador, que tiene que ver más allá de un solo partido político. Es ver por el destino de la provincia de Santa Cruz y por la oportunidad de no volver atrás”, afirmó.

En relación con la situación del vicegobernador Fabián Leguizamón dentro del radicalismo, consideró que no debería haber impedimentos para su reincorporación al partido.

“Cuando me preguntan, yo soy radical, elijo ser radical y voy a seguir siendo radical. Elegí formar parte de este frente electoral porque me parece que los intereses que nos movilizan son superiores a los de un partido político”, manifestó.

Finalmente, la ministra se refirió a las capacitaciones que se están desarrollando para fortalecer la conectividad aérea en el norte provincial.

“Hoy y mañana se está realizando una capacitación muy importante para 30 agentes de la Policía de la Provincia de Santa Cruz. Vino gente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria a dictar una capacitación en Rayos X que tiene que ver exclusivamente con la operatividad que va a tener el aeropuerto de Perito Moreno”, explicó.

Los vuelos comenzarían a operar a partir de la primera semana de julio y que el proyecto contempla también a Puerto San Julián y Puerto Deseado.