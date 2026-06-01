Jaime Álvarez: “Esto tiene que redundar en mayor producción y trabajo”

El ministro de Energía se refirió a la reactivación de la actividad hidrocarburífera convencional y aseguró que “no son anuncios sino concreciones”. Detalló los lineamientos de trabajo y remarcó que organismos provinciales participarán de las tareas de fiscalización.
01 de junio de 2026El Mediador El Mediador

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el ministro de Energía, Jaime Álvarez, confirmó la reactivación de la actividad hidrocarburífera convencional en Santa Cruz a partir del despliegue de equipos y el inicio de nuevas operaciones en el flanco norte de la Cuenca del Golfo San Jorge. 

Según informó, son cinco lineamientos de trabajo.

“Uno es el trabajo con los nuevos concesionarios en las ex áreas de YPF que deben cumplir con los compromisos asumidos, con esos 1.200 millones de dólares de inversión en el plazo establecido en la concesión. Un segundo lineamiento es el programa Más Producción y Trabajo en el sector petrolero de la provincia, en el cual, a través de baja de regalías, las concesionarias deben incrementar la producción a través de más equipos y más trabajo en cada uno de los yacimientos. Una tercera y cuarta línea de trabajo con YPF, que por más que se haya ido tiene compromisos que debe respetar como el abandono de pozos”, detalló.

Por último, el quinto lineamiento está relacionado a los trabajos de perforación. “Va a comenzar un equipo de perforación, son 31 perforaciones que va a llevar adelante CGC, 4 más Quintana Energy y 3 Crown Point, con lo cual esperemos que estos equipos que se levanten, que vuelvan a trabajar en perforación, incrementen también la producción en el flanco norte de la provincia”, manifestó.

El funcionario indicó que las inspecciones y el contralor “se van a incrementar”.

“Yo estaré trabajando junto con los inspectores, algunos equipos ya han comenzado a trabajar. Por ejemplo, el equipo Bemberg 14 en las áreas de CGC o el CAT 111 que empezó a trabajar en las áreas de Crown Point que antes estaban en Cañadón Minerales, que debe ser reemplazado por la empresa Brest. Otro pooling va a empezar a trabajar en las áreas de Clear Energy. No son anuncios, son concreciones, ya empezó a levantarse el equipo de trabajo”, indicó.

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Según informó, en el equipo de abandono de pozos “van a estar trabajando más de 180 personas, más una cuadrilla o dos de resiembra de locaciones”. 

A su vez, todavía falta que algunas empresas se presenten en el esquema de promoción de baja de regalías a través de aumento de equipos de trabajo.

“Hasta la fecha hay presentaciones con nueve equipos, con lo cual seguramente va a haber más de 270-290 personas que van a estar trabajando en forma incremental en los pozos, sin contar todavía con lo que falta para el saneamiento ambiental y los equipos de perforación”, agregó.

Álvarez remarcó que “es la tarea fundamental del Estado llevar adelante las políticas públicas y el contralor”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que distintos organismos provinciales participarán de las tareas de fiscalización.

“Va a estar trabajando la Secretaría de Recursos Hídricos en lo que tiene que ver con agua, la Secretaría de Ambiente Energético en las áreas petroleras, en todo lo que tiene que ver con pasivos ambientales y controles ambientales, y la Secretaría de Hidrocarburos directamente en los aspectos propios de petróleo, gas y su contralor”, detalló.

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También intervendrán otras áreas de gobierno para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. “Estará trabajando el Ministerio de Trabajo en todo lo que tiene que ver con que se cumpla la legislación 90/10, como también debe trabajar el Ministerio de la Producción a través del registro RuPae para que todas las pymes que estén trabajando sean pymes de la provincia de Santa Cruz”, señaló.

Para el ministro, estas acciones deben traducirse en una mejora de la actividad hidrocarburífera y en la generación de empleo local. “Esto tiene que redundar en mayor producción, en detener el declive que venía teniendo YPF, más cantidad de equipos, más producción y más trabajo santacruceño”, afirmó.

Consultado sobre la duración de los trabajos, Álvarez explicó que uno de los principales programas vinculados al abandono de pozos contempla una ejecución de cinco años.

“Está previsto cinco años de trabajo y 1.204 pozos abandonados. Y a los cinco años las partes pueden reunirse nuevamente y plantear alargar este período de trabajo. Inicialmente son cinco años”, indicó.

En cuanto al saneamiento de pasivos ambientales, precisó que se aplicará el mismo plazo una vez que el relevamiento sea aprobado.

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