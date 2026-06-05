Luis Tagliapietra: “Necesitamos saber la verdad”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los submarinistas del ARA San Juan, se refirió al desarrollo del juicio que se lleva adelante en Río Gallegos y lamentó que durante el proceso no surgieron novedades.

“Ayer terminamos lo que vendría a ser la etapa de producción de pruebas. Los familiares que quisieron expresarse lo hicieron, no como testimonios sino para manifestar sentimientos y opiniones. Fue un día muy fuerte desde lo emocional”, expresó.

El próximo 22 de junio se dará inicio a los alegatos de la Fiscalía. El 23 lo harán las querellas y luego será el turno de las defensas. La sentencia se conocería tras la feria judicial, aunque los jueces podrían adelantar si habrá condena o absolución y dejen los fundamentos para después.

Sobre el desarrollo del juicio, Tagliapietra dijo que, tal como esperaba, no surgieron elementos nuevos.

“Ya conociendo la prueba y a los testigos, difícilmente iban a aparecer novedades importantes y realmente no surgieron. Por ahí detectamos algún detalle, pero no hacen al fondo de la cuestión”, indicó.

Según sostuvo, gran parte de las declaraciones estuvieron atravesadas por la incertidumbre.

“Prácticamente todos los testigos dijeron ‘puede ser’, ‘es probable’, ‘no sabemos’, ‘es imposible saber’. Ese fue básicamente el tránsito de todo el juicio”, señaló.

El abogado remarcó que la falta de certezas sobre lo ocurrido con el submarino representa una dificultad central para el proceso judicial.

“No sabemos qué es lo que pasó con los chicos y, si no sabemos qué es lo que pasó con los chicos, pensar en una condena conforme a la ley va a ser bastante complicado”, sostuvo.

“Yo entiendo que los imputados tienen responsabilidades, pero la ley y la Constitución son muy claras respecto de las garantías que tienen los acusados. Hay que probar, más allá de toda duda razonable, que cometieron algún ilícito”, añadió.

Por otro lado, Tagliapietra destacó la valentía de los familiares que decidieron expresarse en el juicio.

“Se animaron a hablar 15 personas nada más. Parece mucho porque son 44 tripulantes, pero en realidad son 44 familias y cientos de personas. Muchos por miedo o por otras circunstancias no se animaron”, comentó.

En esa línea, valoró especialmente que, más allá de las diferencias entre las querellas, la mayoría de los familiares coincidieran en la necesidad de profundizar las investigaciones.

“Hubo un relato unívoco de pedir justicia. Y muchos familiares, incluso representados por la otra querella que se negó a hacer determinadas pericias, se expresaron a favor de que esas investigaciones científicas eran necesarias para saber qué pasó”, aseguró.

“De los 15 que hablaron, la mayoría se expresó en ese sentido: necesitamos saber la verdad y para saber la verdad hay que hacer investigaciones científicas”, manifestó.

Asimismo, cuestionó las afirmaciones que sostienen que es imposible reconstruir lo ocurrido.

“Cuando muchos testigos decían que era imposible saber, me hizo acordar a cuando nos decían que era imposible encontrarlos. Hoy sabemos perfectamente que existe tecnología para investigar ambientes marítimos a más de 10.000 metros de profundidad, así que mirá si no vamos a poder hacerlo a 900 metros. En estos ocho años y medio nos repitieron permanentemente la palabra ‘imposible’, pero realmente a mí eso no me convence”, expresó.

Tagliapietra cuestionó que la investigación se haya concentrado únicamente en los cuatro imputados.

“Sentimos que acá se pretendió hacer el camino inverso. Primero hay que entender cómo fue la mecánica de los hechos, qué pasó, cómo pasó, por qué pasó y después se decantan las responsabilidades”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que las responsabilidades exceden a los acusados en este juicio.

“No queda en estos cuatro. Hay otros responsables dentro de la Armada y claramente también hay responsables políticos”, afirmó.

El abogado hizo referencia al expresidente Mauricio Macri y recordó que, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tenía conocimiento de la participación del submarino en las operaciones de aquel momento.

“Macri no puede decir que desconocía la participación del submarino. Ahora, si conocía las particularidades del caso o tuvo conocimiento de qué fue lo que pasó, eso no lo podemos saber porque no está en los papeles, pero presumimos que tiene que saberlo”, expresó.