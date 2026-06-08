Adriana Pernochi: “El ambiente es muy desgastante y hostigante”

Tras su reincorporación al PAMI, la trabajadora denunció persecución dentro del organismo y señaló que las autoridades “no permiten que uno les diga que no a las cosas que están mal”. Aseguró que su despido fue injustificado. “Desde que ingresaron han despedido compañeros sin causa nada más que porque no estaban alineados con lo que ellos querían demostrar al afuera”, afirmó.
08 de junio de 2026El Mediador El Mediador

La trabajadora del PAMI Adriana Pernochi fue reincorporada a su puesto, luego de que una resolución nacional dejara sin efecto su despido.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Pernochi, aseguró que el clima de trabajo es “desgastante” y sufren “persecución laboral”.

Según indicó, su despido fue totalmente injustificado.

“No tuvieron causas para desvincularme, no tienen nada para decir. Yo creo que fue más que nada algo personal contra mí, pero por suerte se resolvió”, expresó.

Pernochi ingresó al PAMI en 2016 bajo la modalidad de monotributo hasta que en 2022 logró el pase a planta permanente del instituto.

La trabajadora aseguró que, en la actualidad, “el ambiente es muy desgastante, muy hostigante”.

“Más que nada con el control de si estás sentado, si fuiste al baño, si fuiste a saludar a un compañero o si te fuiste a comprar algo al kiosco, mientras ellos no cumplen horarios, no vienen. Es una contradicción de cosas todo el tiempo”, cuestionó.

Y agregó: “Tenemos mucha persecución, mucho manoseo en lo laboral. También lo que es la atención, la resolución hacia el afiliado. Siempre terminamos siendo los mismos los que resolvemos, los mismos trabajadores de años de carrera. Desde el día en que me reincorporé hasta el día de hoy nuestros jefes de atención del público no aparecieron, no hay nadie, no viene nadie”.

Pernochi desestimó que su despido se deba a una cuestión de ideología política y consideró que la decisión se tomó “porque no les gusta que uno exponga la situación o que exponga lo que están haciendo mal”.

“Ellos no permiten que uno les diga que no a las cosas que saben que están mal”, manifestó.

Asimismo, señaló que los despidos sin causa no son una situación aislada dentro del organismo.

“No es algo raro porque ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Desde que ingresaron han despedido compañeros míos sin causa y también compañeros del interior que realmente eran funcionales para el instituto, nada más que porque no estaban alineados con lo que ellos querían demostrar al afuera”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que entre los trabajadores la preocupación es permanente. 

“Todos estamos así. Hasta yo misma porque no sé si mañana voy a venir y no me va a pasar lo mismo. Estamos todos constantemente con el mismo miedo”, sostuvo.

Pernochi también denunció que algunos de sus compañeros recibieron sanciones por haberla apoyado durante el conflicto.

“La parte de Recursos Humanos es funcional a esta gente y no a los trabajadores”, expresó.

Sobre el proceso que permitió su reincorporación, destacó el acompañamiento del gremio y la senadora Natalia Gadano.

“Se trabajó en conjunto con el equipo de ATE, con la dirigencia de Carlos Garzón, y también con quien es mi compañera de trabajo de PAMI, la senadora Natalia Gadano quien se puso a disposición desde el lugar de compañera y trabajadora del instituto”, relató.

En ese sentido, indicó que las gestiones llegaron hasta las autoridades nacionales del organismo.

“Se pudo llevar a una negociación para que esto se dé vuelta porque ellos se dieron cuenta de que mi despido fue injusto”, afirmó.

Finalmente, se refirió a la situación actual del PAMI en la provincia y señaló que hay “mucha demanda de muchas cosas” y “un montón de falencias por falta de gestión de los directivos”.

“Queda en la responsabilidad de cada trabajador de cada área ver cómo lo puede resolver. Ahí surgen demoras y lidiamos con eso todos los días”, expresó.

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