Daniel Peralta: “El proyecto está mal parido y debe reconsiderarse”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el diputado provincial Daniel Peralta rechazó el proyecto de endeudamiento en dólares y adelantó que votará en contra porque está “mal armado”.

“Creo honestamente que esto empezó al revés de cómo se tendría que haber empezado. Hubiera sido muy útil para el propio gobierno haber convocado a los intendentes, acercarlos a ver qué obras son necesarias para cada localidad, cómo sería cada obra, cuánto saldría y cómo se va a repagar esa obra, para que los legisladores tengan en su mano la posibilidad de acompañar o no determinadas obras planteadas porque si no nos encontramos con los contrasentidos”, expresó.

A modo de ejemplo, cuestionó que la reparación del acueducto de Las Heras, que estuvo siete días sin agua, no está incluída en la lista de obras del gobierno provincial.

“Cambiar una matriz productiva es una meta no fácilmente alcanzable”, remarcó.

Por otro lado, cuestionó la toma de deuda en moneda extranjera.

“No hay una sola escuela económica, ni un solo economista en el país, no hay un solo miembro del gobierno nacional que no reconozca aunque sea de costadito que el dólar está pisado, que el propio Fondo Monetario está pidiendo liberar el cepo y sincerar el dólar. Si el dólar en diciembre está en $1800 y en marzo está en $2000, ¿cómo es la proyección de repago de esta deuda?”, planteó

Peralta consideró que la Ley de Financiamiento Estratégico es un proyecto “mal parido”. “Si este fuera un plan previsible, se tendría que haber presentado al inicio de la gestión”, afirmó. Además, insistió en que el proyecto “tiene que retirarse de la Cámara, barajar y dar de nuevo”.

Asimismo, cuestionó las prioridades del gobierno provincial y mencionó el conflicto con los gremios.

“Después de seis meses con los salarios congelados es imposible que no tengan la reacción que tienen los sindicatos. Y ojo, porque todavía no se ha dado la expresión que se podría haber dado por el aumento incesante de las tarifas, especialmente del gas”, señaló.

Y agregó: “Al margen de lo digan en las gacetillas de prensa hablando de las bondades de este endeudamiento, acá la realidad es la que pisa la gente todos los días y está muy feo, muy complicado económicamente para los hogares de Santa Cruz”.

En el marco del inicio de las paritarias, Peralta remarcó que “se va a complicar aún más la situación” porque “hay que recomponer el salario”.

“Cuando se pisa el salario durante tanto tiempo, hay sectores que no cobraron un peso y esos sectores, incluidos los jubilados tienen problemas severos”, señaló.

“Yo escuché alguien decir ‘si hay deuda, hay aumento’ pero ¿no dicen los ministros que no es para gasto corriente?. Dejen de confundir a la gente. Pónganle nombre y apellido a las obras, a ver si llegan a los 600 millones para cambiar la matriz, háganse cargo del presente porque nadie se hace cargo y esto no se arregla con discursos agresivos”, añadió.

A su vez, negó que haya sectores que pongan palos en la rueda al gobierno.

“¿Quién lo extorsiona? La Cámara le votó todos los proyectos para ayudar al Poder Ejecutivo a salir de esta emergencia, salvo aquella emergencia que los propios diputados con los sindicatos dentro de la legislatura decidieron retirar que fue el de la emergencia económica, después se votó todo”, aseguró.

El diputado advirtió que “estamos en una situación muy compleja” y, ante este escenario, no acompañará el proyecto de deuda en dólares.

“Uno quiere ayudar, pero este proyecto como está yo no lo voy a votar; de esta forma no lo voy a votar. Y no lo voy a votar no por una cuestión ideológica de posicionamiento político o de capricho, yo estoy de vuelta de todas esas cosas, no lo voto porque está mal presentado, mal armado, mal parido el proyecto. Este proyecto debe reconsiderarse”, afirmó.

Para finalizar, se refirió a las elecciones en el Partido Justicialista santacruceño que se desarrollarán el próximo 18 de junio.

“Yo creo que el PJ tiene que hacer una elección inteligente. Yo soy partidario de las elecciones internas. Tiene que haber una charla sincera, una charla de compañero a compañero, cara a cara, que dure todo lo que tenga que durar para resolver, en definitiva, quiénes van a ser los candidatos al PJ”, expresó.

“Si no se actúa de forma inteligente y la interna va a ser una pelea de gallitos, no va a servir para nada. La interna tiene que ser para legitimar los candidatos que empiecen a formular un proyecto político del peronismo para después sumar a otros espacios del esquema social que rodeaba al peronismo históricamente en Santa Cruz y recuperar la iniciativa política”, concluyó.