Daniela D’Amico: “Queremos hacer un Comité aún más abierto a la comunidad”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, la concejal Daniela D’Amico, se refirió a las elecciones internas de la Unión Cívica Radical que se realizarán el próximo 21 de junio.

En primer lugar, la candidata por la lista Roja y Blanca remarcó que, “quienes hoy hablan de tener un comité abierto, en estos cuatro años prácticamente no los hemos visto trabajando dentro de los comités”.

En contraposición, sostuvo que quienes integran su espacio continuaron trabajando pese a haber perdido aquella interna.

D’Amico remarcó que uno de los objetivos de la Lista Roja y Blanca es profundizar la apertura del partido.

“Queremos hacer un comité aún más abierto. Poder trabajar también en capacitación, información y mostrar lo que podemos hacer en una gestión que es nuestra”, expresó.

Asimismo, destacó el trabajo realizado junto a la Juventud Radical y las actividades impulsadas durante los últimos años.

En relación con el futuro político del radicalismo, sostuvo que es necesario fortalecer la estructura partidaria y promover candidatos propios para las próximas elecciones.

“Nosotros hablamos de formación y de tener candidatos propios. No sacamos el hecho de poder hacer alianzas porque somos un partido aliancista, pero queremos sentarnos desde una estructura fortalecida y afianzar el partido”, manifestó.

Según indicó, el último año se incorporaron 160 nuevos afiliados.

También resaltó el proceso de renovación dentro de la juventud radical y la consolidación de espacios internos que, según afirmó, permitieron evitar internas en algunos sectores.

Por otro lado, la concejal cuestionó a Fabián Leguizamón y aseguró que hace 30 años es afiliada y “nunca pensó en renunciar”.

“Hay una frase que dice que ser radical no es fácil, pero vale la pena serlo. Muchos dijeron me voy y pegaron el portazo. Nosotros nos quedamos ahí, pese a haber perdido la interna y pese a no ser los responsables de conducir”, destacó.

“Cuando muchos decían que el radicalismo estaba apagado, vos pasabas por el subcomité de Richieri y veías un Día del Niño lleno o un Día de la Madre con el local colmado. Lo hemos trabajado y lo hemos activado”, afirmó.

Además, valoró los apoyos recibidos de dirigentes históricos del radicalismo local.

“Es un orgullo que dirigentes como Freddy Martínez nos acompañen. Es un reconocimiento al esfuerzo que muchas veces uno piensa que no se ve”, expresó.

De cara a la elección interna, consideró que los afiliados también evaluarán el desempeño de los distintos dirigentes en los cargos que actualmente ocupan.

“Creo que la gente va a evaluar la gestión de Fabián Leguizamón en la Cámara de Diputados junto con su gente, que integra muchas de las listas, y quizás también nos evalúe a nosotros por nuestro trabajo en el Concejo Deliberante y por nuestra apertura hacia el vecino”, señaló.

Para finalizar, no descartó ser candidata a la intendencia en Río Gallegos.

“Sería un orgullo enorme para mí como riogalleguense e hija de riogalleguenses. Venimos trabajando muchos años en este proyecto, en la formación de dirigentes y de equipos técnicos. Sin duda, presidir la Unión Cívica Radical sería un paso más dentro de ese camino”, expresó.

Las elecciones internas de la UCR serán el próximo 21 de junio, de 8 a 18 horas, en la Escuela N° 1. La lista Roja y Blanca es encabezada por Leonardo Roquel y Daniela D'Amico y competirá contra Soluciones, que postula a Samir Zeidán y Gisella Martínez.