Javier Jara: “No hubo un llamado de parte del presidente de Servicios Públicos”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el diputado Javier Jara se refirió a la crisis hídrica que atraviesa la localidad de Las Heras.

Si bien el suministro se normalizó, Jara señaló que el acueducto no alcanza y remarcó la necesidad de hacer pozos dentro del ejido urbano para poder inyectar agua directamente a la red.

“Hemos vivido una semana complicada en Las Heras, es una situación preocupante porque la falta del vital elemento trae aparejado un montón de cuestiones sobre todo en la parte sanitaria. No quiero festejar mucho porque ya en dos o tres oportunidades se anunció que se había solucionado y se volvió a romper, pero esperemos que esta sea la definitiva”, indicó.

Jara recordó que el acueducto tiene “muchísimos años” y fue pensado para la localidad cuando tenía 8.000 habitantes mientras que hoy cuenta con 30.000.

“Tiene su desgaste, tiene sus años. Nosotros hemos planteado, tanto en gobiernos anteriores como en este, la necesidad de poder hacer algunos pozos dentro del ejido urbano de la localidad para poder inyectarle agua directamente a la red porque sabemos que la transferencia del acueducto tiene problemas y seguimos esperando que se realicen esos pozos para poder brindar una solución”, indicó.

Además, señaló que incluso cuando el acueducto está en perfecto funcionamiento “tampoco alcanza el agua para llegar a los barrios más alejados”. “Siempre estamos teniendo un problema de agua”, lamentó.

El diputado cuestionó además que los siete días sin suministro dejaron a la vista que “no existe un plan de contingencia”.

“Yo siempre resalto el trabajo que realizan los chicos de Servicios Públicos que están ahí al pie del cañón, poniendo lo que pueden con los recursos que tienen. No vimos de parte de la presidencia de Servicios Públicos que hayan mandado gente de otras delegaciones para poder dar una mano. Si bien nosotros siempre estamos colaborando con todos los entes provinciales cuando nos requieren una ayuda, hemos puesto en disposición la maquinaria del municipio, gente también a colaborar con ellos, pero la verdad que en estos siete días lo más preocupante es que nunca hubo un llamado de parte del presidente de Servicios Públicos a nuestro Intendente para coordinar”, apuntó.

Jara sostuvo que “lo más sensato” hubiese sido que Matías Cortijo se acercara a acompañar al personal y a hacer una conferencia de prensa para “llevar tranquilidad a la gente”.

“Son muchos días en donde hemos tenido el apoyo del Municipio llevando agua, bomberos voluntarios, gente del sindicato petrolero. También resaltar y agradecer muchísimas familias de la localidad que tienen perforaciones de pozos en su domicilio y han abierto las puertas de su casa para que los vecinos vayan a cargar agua en bidones o como fuere. La gente se ha unido muchísimo, pero el responsable de una institución como Servicios Públicos no ha tenido un plan de contingencia preparado para este tipo de situaciones”, afirmó.

Por otra parte, consultado sobre el proyecto de endeudamiento en dólares que impulsa el gobierno provincial, Jara señaló que las obras no fueron consensuadas con el Municipio de Las Heras.

“La única obra que nosotros hemos acordado con la provincia que necesitamos de manera urgente es la planta de líquidos cloacales. Después, las otras obras las han puesto en el proyecto sin consultar al intendente”, cuestionó.

En ese marco, consideró que los municipios deberían tener participación en la definición de las prioridades.

“Uno no está en contra porque quiere reactivar la economía, pero quiere que estas cosas se acuerden con los intendentes que son quienes manejan los temas de una localidad día a día y saben cuáles son las problemáticas urgentes que tenemos”, afirmó.

Por último, el diputado se refirió a su salida del bloque Por Santa Cruz en la Cámara de Diputados.

“No significa que no vamos a seguir trabajando en conjunto. Hay gente muy valiosa en todos los bloques y siempre que los proyectos sean viables no voy a decir que no. Todos los diputados pueden contar conmigo siempre y cuando sea un proyecto viable y en beneficio de los santacruceños”, expresó.