Víctor Valentín: “Tenemos el sueldo mínimo más bajo de Santa Cruz”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Víctor Valentín, Secretario Adjunto del Sindicato de Trabajadores Viales de Santa Cruz, se refirió a la convocatoria a paritaria prevista para el día de mañana.

“La apertura al diálogo se hizo esperar. Llevamos 4 meses con medidas de fuerza de distinta índole apuntando a que nos paguen los viáticos adeudados, a la apertura de paritarias para la recomposición del salario y después de tantos meses de lucha, se dio”, celebró.

Según indicó, el conjunto de trabajadores “tiene una expectativa alta” de lo que pueda suceder, entendiendo que los salarios son “terriblemente bajos”.

De todos modos, dijo que ven “con preocupación” lo que pasa en el resto de las mesas que se van cerrando sin ningún tipo de oferta”.

“La expectativa la seguimos manteniendo, pero todo indicaría que van a ir por ese camino. En ese sentido, sería importante por lo menos que los plazos de los cuartos intermedios fueran un poco más cortos”, planteó.

Valentín consideró que el gobierno “apunta a descomprimir el conflicto social” pero “no a dar una solución en el corto plazo”.

Por otro lado, el dirigente se refirió a la temporada de invierno y advirtió que están trabajando “con faltantes”.

“Parece que se ajusta o se recorta en lo que tiene que ver con el empleado porque pagaban los viáticos tarde, la ropa a la fecha no se ha entregado, el gasto en el personal es el que más se posterga. En ese sentido, las condiciones no están dadas”, afirmó.

Existen 29 puestos fijos distribuidos en la provincia y algunos trabajadores reportaron faltantes de garrafas de gas, aunque la situación estaría normalizándose.

Valentín también advirtió que la maquinaria es vieja. “Lo único que se compró nuevo fueron cuatro saleros que se montan sobre los camiones para distribuir”, indicó.

Consultado sobre la percepción de los trabajadores respecto de la gestión de Vialidad Provincial, aseguró que predomina el descontento.

“Los trabajadores no están conformes para nada. Están inconformes con que no les entreguen la ropa de invierno y con tener que salir a trabajar de la manera que salen”, sostuvo.

En ese sentido, destacó el compromiso de los viales pese a las dificultades.

“Los compañeros van a laburar igual. Tienen esa característica que es parte de la vida del trabajador vial de salir como esté porque entienden que por esa ruta va a circular un vecino, un familiar o algún amigo”, expresó.

Respecto a los planteos que llevarán a la mesa paritaria que se abrirá mañana, Valentín explicó que no sólo reclamarán una recomposición salarial sino también una serie de modificaciones laborales.

“Estamos trabajando en levantar los techos de las carreras para los compañeros. Hay muchos que están a tope y nos pedían la posibilidad de tener algún crecimiento cuando se recategorice o reclasifique”, explicó.

También mencionó reclamos vinculados a la regularización del pago de viáticos y a la situación de directores y jefes de distrito dentro del escalafón vial.

Según detalló, la mesa laboral iniciada en mayo pasó a un cuarto intermedio y desde entonces no volvieron a ser convocados.

En cuanto a los salarios, Valentín aseguró que los trabajadores viales se encuentran entre los peores remunerados de la provincia.

“Tenemos el sueldo mínimo más bajo de Santa Cruz. Estamos inclusive por debajo de los trabajadores del Estado en este momento”, afirmó.

Como ejemplo, indicó que un trabajador de clase 3 percibe actualmente alrededor de $690.000 mensuales. “Ese compañero, este mes, cuando se conozcan los datos de mayo, es indigente”, sostuvo.

“Si tenemos que hacer un pedido formal para que los compañeros dejen de ser pobres, estamos hablando de un porcentaje que tiene que ser arriba del 100%”, remarcó.

En esa línea, instó a las autoridades a “ponerse del lado del trabajador que está cobrando muy mal y tomar la decisión política”.

Finalmente, se refirió al proyecto de endeudamiento en dólares que impulsa el gobierno provincial y cuestionó que la paritaria se vincule a la aprobación de la iniciativa.

“Si existe ese posicionamiento extorsivo hacia los sindicatos, diciendo que si no se aprueba el endeudamiento no hay aumento salarial, me parece un poquito complicado”, manifestó.

“Es responsabilidad total del Ejecutivo definir de dónde saca el dinero. Lo que nosotros queremos es que los compañeros puedan llegar a fin de mes”, manifestó.