“Estamos en un grito desesperado para que escuchen nuestros reclamos”

La comisario Lidia Mario, el suboficial escribiente Víctor Cortés y el policía retirado Julio Niancanianco visitaron los estudios de Tiempo FM 97.5 y en el programa El Mediador hablaron del reclamo salarial que llevan adelante las Fuerzas Policiales.

La última propuesta del Ejecutivo fue subir el valor punto $2.355,44 y una suma extra para los agentes de $270.000. Cortés explicó que la oferta fue rechazada porque, de esta manera, “un recién ingresado estaría cobrando lo que cobra un cabo con 4 años de servicio”.

“No nos está sirviendo y no repercutiría tampoco al sector pasivo ni a los pensionados. Nosotros lo que estamos buscando es que suban el valor punto a $4.400 y que sea remunerativo”, agregó.

La expectativa de la Policía es que el sueldo inicial llegue a $2.900.000 pesos. “Hoy está cobrando un agente recién ingresado $900.000, un agente con un año de servicio más o menos está en $1.050.000. Apuntamos a sacar al agente y a todas las jerarquías bajas de la línea de la pobreza”, indicó.

Por su parte, Lidia Mario aseguró que “los sueldos no alcanzan” y el último aumento fue en el mes de noviembre.

“Queremos que nuestra labor, que es indispensable, sea reconocida, sea valorada; no cumplimos una función cualquiera, estamos 24 horas al servicio de la comunidad y creemos que merecemos un salario digno para nuestras familias”, afirmó.

A su vez, destacó que la convocatoria al Consejo del Salario “se logró a medidas de fuerza”.

“Es lo mismo que los gremios, no les daban fecha para paritaria y la policía, los retirados pusieron la carpa frente a Gobierno y automáticamente le dieron fecha a todos”, remarcó.

Por el momento, el personal continuará con el quite de colaboración. “Solamente se sale a urgencias y emergencias, lo que no se está haciendo es prevención”, explicaron.

Julio Niancanianco advirtió que “toda la familia policial en la provincia está pasando por una situación muy compleja, muy delicada”.

“Esto no es de ahora, viene de hace mucho tiempo. Lo que yo digo es que este gobierno no quiere atender ni entender la situación. Hoy estamos hablando de lo salarial, pero si tenemos que hablar de puertas hacia adentro es muy complicado también”, señaló.

En esa línea, informó que “lamentablemente se está trabajando muy mal” por cuestiones edilicias y que competen al trabajo interno.

“Yo me entero que ahora en Truncado el gobernador está por inaugurar el inicio de una obra, o sea que esto para él no es importante, eso es lo que llama la atención. Pareciera que el reclamo del personal policial, que tiene el 95% de la fuerza comprometida en esta lucha, no fuera importante para él”, expresó.

Niancanianco aseguró que “hay un descuido muy grande” al sector.

“Hoy por hoy pasa por lo salarial porque convengamos que nosotros venimos pidiendo apertura de paritarias desde el mes de febrero y nunca fuimos atendidos”, recordó.

El martes próximo habrá un nuevo encuentro con autoridades de la provincia. Según indicaron, se está trabajando con el equipo técnico, tras consultar a las bases, se llevarán propuestas.

“Esperamos que revean y tengan un gesto de solidaridad. Nosotros no estamos en contra del gobierno ni tampoco llevamos un color político con esta medida. Nosotros estamos porque llegamos a una necesidad inminente de tener un salario digno. No se puede sostener la canasta, hay muchas realidades, y es doloroso, es triste, la policía tiene mucho dolor”, manifestó Mario.

“Hay diferentes realidades económicas en todo el ámbito provincial, no es lo mismo Calafate que Las Heras o Caleta Olivia, todos tenemos diferentes realidades y, hoy por hoy, estamos en un grito desesperado de decir ‘por favor, escúchennos y atiendan nuestros reclamos’”, concluyó.