Municipio pagó $ 4 millones a MAXIA y la empresa decidió no pagar los sueldos de sus choferes

El Municipio le pagó $ 4 millones de pesos a MAXIA, pero la empresa decidió no pagarle los sueldos que adeuda a los choferes. Rehenes de esta situación, los trabajadores llevaron su reclamo a la calle, y bloquearon el tránsito cruzando los colectivos en toda la zona céntrica de la capital provincial. El intendente Grasso dijo que si MAXIA no puede pagarle a sus trabajadores "que se vaya".

Rehenes de una situación que ha generado la propia empresa, los choferes de la empresa MAXIA (responsable del servicio de transporte de colectivos en la capital provincial) hicieron visible su protesta ante la falta de pago de sus haberes.

Sin embargo, desde la Municipalidad de Río Gallegos, el propio intendente Pablo Grasso confirmó que a 3 días de asumido en su gestión, se le abonó 4 millones de pesos a MAXIA, pero la empresa decidió no pagarle los salarios a sus trabajadores, "y utilizar el dinero para otras cosa" denunció el jefe comunal.

"Si MAXIA no puede hacer frente al pago del sueldo de sus trabajadores, que se vaya" sentenció contundente el jefe comunal, quien dijo "es vergonzosa la situación que generó la empresa, cortando todo el tránsito en la ciudad a 2 días del aniversario".

"Quiero suponer que no usaron esa plata para pagarle los sueldos que deben a los choferes de Caleta Olivia, dejando en espera a la gente de nuestra ciudad" refutó molesto Grasso, quien agregó "si la empresa no sabe cómo administrarse, que nos permitan formar parte de su directorio, poder tener participación y decisión, ya que después de todo el servicio de transporte público es competencia del Municipio".

"Si necesitan que les adelantemos dinero, no hay problema, pero no pueden afectar el tránsito y la libre circulación de los ciudadanos, cruzando colectivos y cortando todo el centro. Entiendo el reclamo de los trabajadores porque no les pagaron sus sueldos, pero la UTA tendría que estar protestando frente a las oficinas de la empresa, porque nosotros ya pagamos y deberían ir a preguntarles en qué usaron la plata" remarcó el intendente.

En medio del reclamo, los trabajadores arrojaron una bomba de humo azul en los pasillos del Municipio