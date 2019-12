Silva: "Las medidas del Municipio deberían haber sido más consensuadas"

Como una medida "inconsulta" calificó el titular del gremio de los mercantiles, las medidas aprobadas en la última sesión extraordinaria de Concejo Deliberante de Río Gallegos.

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEmCo), Claudio Silva, aseguró "deberían haber sido convocados y estar presentes los protagonistas de esta situación, más allá de que el Concejo Deliberante tenga la potestad de regular lo que pase en la ciudad, creo que cuando se afectan intereses de terceros, se podría haber hecho una convocatoria a los estacioneros por ejemplo, y otros sectores que serán afectados".

"Esto lo digo porque después la variable termina siendo el empleado y eso no está bueno" sentenció Silva, en alusión a los efectos que las nuevas medidas ppodrían tener.

"Se hablaba de no más impuestos, y nos encontramos con esto. Y ya sabemos que todo lo que se aumente va a ir a parar a los precios. La medida tendría que ser más cosensuada, y de ahí construir algo más abarcativo y que no termine siendo desfavorable con el trabajador. Pasamos 4 años muy duros y la situación es muy complicada. No compartimos estas decisiones" señaló Silva.

"Van a caer las ventas, se pagará menos impuestos y eso termina repercutiendo en los empleados. Todo se traslada a precios y eso me parece que no lo tuvieron en cuenta" agregó.