Pedro Muñoz: “Esperemos que este nuevo impuesto no recaiga sobre los usuarios”

Con la presencia de todos los concejales, se llevó a cabo la sesión extraordinaria convocada por el intendente Pablo Grasso, en la que se aprobó por mayoría la creación de una Tasa Vial, el cual se impondrá sobre el combustible en un 2 % por cada litro expedido de nafta o gasoil.

En este sentido el concejal del bloque UNIDOS, Pedro Muñoz (CC – ARI) fundamentó su voto negativo al proyecto, argumentando que en realidad se trata “un impuesto más que una tasa, puesto que existe una contraprestación inmediata para considerarla como tal en este caso”.

Asimismo recordó que en aquellas ciudades en las que se intentó aplicar un gravamen de similares características -que incluso fueron cuestionados en la Justicia- el efecto terminó siendo el contrario ya que “el impuesto lo terminó pagando el vecino y no la expendedora como se pretendía, debido a que el Estado no se encuentra en condiciones de realizar los controles necesarios para garantizar que el impuesto no se traslade a los consumidores”.

Además remarcó que en vez de aplicar nuevos impuestos “se debería exigir y rediscutir mayores ingresos por coparticipación en relación a la cantidad de habitantes de la ciudad en vez de seguir implementando este tipo de mecanismos que afectan el bolsillo de la gente, cuando el uso de vehículos en nuestra zona es casi imprescindible por las condiciones climáticas, la falta de un servicio de transporte público eficiente, etcétera”.

Respecto de la modificatoria de la tarifaria, adhirió al incremento de la cantidad de módulos para máquinas de juego, ruletas, póker, camiones de caudales, hipermercados, playas de tanques, ingreso de transporte de empresas privadas que trasladen contenedores con escombros y/o chatarras, o residuos de cualquier tipo, etcétera.

En cuanto al incremento de cantidad de módulos a los rubros referidos a actividades de pequeños y mediados comerciantes, Muñoz votó en contra –al igual que sus pares del bloque- solicitando mayor tiempo de debate, con presencia de los sectores involucrados y pidió que se avance en una contrapropuesta a fin de la tarifaria sea más equitativa con estos rubros, teniendo en cuenta la emergencia comercial vigente y la difícil realidad económica que atraviesan todos los sectores.

Por otra parte se aprobó el proyecto referido a la derogación de las adscripciones y/o afectaciones de personal municipal a la órbita de concejales. Sobre este tema Muñoz aclaró que si bien coincide con que se debe reducir drásticamente la cantidad de adscriptos por concejal, en el proyecto aprobado no se hace mención a la adscripción de empleados municipales para ningún ente provincial, nacional, ONG’s, etcétera. De esta forma el proyecto solo limita las afectaciones hacia los concejales, por lo que las mismas “quedarán sujetas al carácter arbitrario y discrecional de quien está a cargo del Ejecutivo Municipal, dependiendo de las coyunturas políticas”. Por tal motivo propuso que se reduzcan al mínimo de dos personas, para que siga regulada por una ordenanza, a fin de evitar las situaciones antes mencionadas.

SIPEM

Por último se aprobó el proyecto ingresado sobre tablas mediante el cual se elevó a 40 pesos la hora de estacionamiento, 20 pesos la fracción de media hora, como así también se estableció un recargo ante la falta de pago equivalente al importe de 5 horas de estacionamiento.

Finalmente Muñoz votó en contra de esta iniciativa y remarcó la necesidad de contar con la información fehaciente para avanzar en una discusión seria y responsable sobre éste y los demás temas tratados.

“La información que nos brindaron fue verbal y no consta en ninguno de los expedientes, como para tener la posibilidad de realizar un análisis con mayor profundidad y mayor tiempo”, señaló.