Elenco de “La Casa de Papel” promociona la serie desde el hogar

Uno de los estrenos más esperados para el 2020 era la cuarta temporada de “La Casa de Papel”, y ahora con la pandemia de coronavirus y la cuarentena obligada en muchos países, el público estaba más que impaciente por ver qué pasaría con “El Profesor” y sus discípulos y ahora ya lo podrán descubrir.

Pero España es uno de los países más afectados por esta crisis, por lo que los actores no han podido viajar para hacer la promoción de su trabajo. Sin embargo, esto no ha impedido que el elenco principal, desde el aislamientos de sus hogares, hablen acerca de sus experiencias, tanto en la cuarentena, como lo que ha sido grabar la serie a lo largo de cuatro temporadas.

El canal de YouTube de la serie ha publicado diversas entrevistas de actor a actor para platicar acerca de lo que está pasando en estos extraños días. Una de las primeras interacciones fue la de Alba Flores, Darko Peric, y Hovik Keuchkerian.

“Yo lo llevo bien, lo llevo intentando mantener la mente fresca y el cuerpo activo. Eso es lo que estoy intentado [...] Después de esto conociendo a los seres humanos de este país, lo primero va a ser que cuando salgamos de aquí, yo creo que no nos va a meter en casa nadie. Vamos a vivir perpetuamente las terrazas de Madrid o donde nos toque. Yo creo que va a haber festivales de ‘Ciao Coronavirus Festival’”, describió Flores, quien interpreta a Nairobi.



La actriz describió la conexión de la que ha sido testigo en el balcón de su casa, pues todas las noches siguen aplaudiendo y además, a pesar de estar separados, buscan maneras de demostrar unión como cantar.

“Aquí en la ciudad lo bueno es que todos los días a las ocho de la tarde es el aplauso, y la gente está súper creativa. Hay un vecino que se pone a cantar, cada día canta una canción diferente, la gente le pide otra. Luego ponen música, está siendo bonito esa parte de sentir de repente comunidad porque hace mucho tiempo que no sentía en una ciudad como Madrid que somos todos vecinos y esto está siendo bonito”, narró la actriz.

“Somos todos personas, que es una cosa que tendríamos que aprender a partir de ahora, recuperar un poquito la condición humana a ver si aprendemos de esto todos un poco. Dejar de hacer el gilipollas que se nos da todo muy bien, somos todos muy egoístas, somos todos muy egocéntricos, listos y lo sabemos todo. A ver si esto nos ayuda a entender que hagamos lo que hagamos lo hacemos para y por lo demás y centrarnos un poquito en el ser humano, que se nos ha olvidado”, sentenció Hovik Keuchkerian, quien hace de Bogotá.

Mientras tanto, en una entrevista aparte, Úrsula Corberó, quien interpreta a Tokio y Álvaro Morte, quien da vida a El Profesor, también hablaron de la responsabilidad y las consecuencias que viven tanto ellos como el resto del mundo en este aislamiento.

“No queríamos dejarles sin nada y hacer estas conversaciones nos ha parecido interesante. No vamos a hacer una promoción con toda la que está cayendo, pero por lo menos charlar un poquito”, explicó Morte.

Corberó confesó que algo que hace en su tiempo libre es comer todo el tiempo, aunque lo trata de hacer lo más sano posible. Y Morte explicó que él ahora puede pasar más tiempo con sus hijos, con quienes juega y hace diferentes actividades.

“Yo estoy aquí con los enanos, pasando el día. Hoy he tenido una sesión de manicura con Julieta y me ha pintado la uña. He tenido esa suerte”, bromeó el actor.

“A mí me está impresionando toda esta situación de gente pasándolo muy mal. Pienso mucho en toda esta gente que está separada de sus familias y que no puede siquiera despedirles [...] Creo que lo que tenemos que hacer es ser responsables, es una situación muy seria. Que si nos la tomamos con humor, es más llevadera, pero sí que tenemos que pensar que es muy seria”, explicó.

Ambos intérpretes están de acuerdo con que se sienten un poco mejor en que pueden aportar un poco de entretenimiento a la gente que está encerrada en sus casa, haciendo esta época más llevadera.

“Con el estreno de la serie, fíjate qué bonito es que nosotros podamos con eso a hacer que la gente se pase la cuarentena un poquito mejor, pues fíjate que chulo ¿no?”, dio el actor.

“Lo que me está pasando también es que nunca me ha hecho tanta ilusión estrenar algo. Siento que de alguna manera estamos aportando más que nunca a esta situación y estamos dando nuestro granito de arena, para que la gente esté entretenida en casa y para que esté lo más ameno posible”, declaró Corberó, quien confesó que ella también ya quiere ver el resultado final de su trabajo.

Por su parte, Jaime Lorente y Esther Acebo también se entrevistaron entre sí y admitieron haber visto ya los primeros cinco capítulos y describieron cómo fueron las grabaciones y cómo las vivieron.

“Ostras, el primer (episodio) lo empecé a ver y me sudaban las manos de lo nerviosa que estaba y de repente todo iba despacito, y como el trailer eran fuegos artificiales, que aquello parecía una locura, y pensé que habían cambiado las cosas, pero va cogiendo velocidad y velocidad”, expresó Acebo.

“Yo tenía bastante miedo porque cuando hicimos la tercera y se estrenó, la gente flipó muchísimo porque tenía un montón de acción y tal. Yo me he agobiado viéndola, es súper agobiante la cuarta”, dijo Lorente.

“Yo tenía una secuencia con Río que me generaba un poco de duda, pues ha pasado a ser una de mis

Escenas favoritas. Ahora entiendo lo que pasa, o sea, malditos guionistas, yo me acuerdo estas escenas que yo decía: ‘¿pero esto qué es? ¿qué está pasando? ¿por qué están haciendo esto?’. Y yo decía que estaban locos, pero no, ejercicio de confianza”, describió Acebo.

Ahora, la cuarta parte de la serie se encuentra disponible en Netflix y el público podrá descubrir a lo largo de ocho episodios qué es lo que pasará con Lisboa, Nairobi, Tokio, Río, Denver, Estocolmo y los demás.

FUENTE: Infobae.