Sin clases en los establecimientos, los Transportes Escolares atraviesan un difícil momento

Alejandra Fernández, Integrante de la Asociación de Transportes Escolares, se refirió a la situación que está atravesando el sector por la pandemia del Coronavirus y manifestó que “la verdad que el sector de transportes escolares está pasando por una situación económica muy complicada porque desde diciembre que no estamos recaudando ningún tipo de dinero, pero estamos con todos los gastos fijos del transporte escolar como es el seguro, monotributo entre otros gastos de la camioneta que lleva mucho dinero”.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR habló sobre el trabajo que venían realizando antes de la cuarentena y expresó: “Tuvimos diez o quince días de trabajo y luego comenzó todo el tema de la pandemia y la cuarentena que nos imposibilitó salir a trabajar y recaudar el dinero que necesitamos”.

Al ser consultada sobre cuántos son los transportes escolares que existen en la ciudad, Fernández afirmó que “nosotros, a nivel de transportes escolares somos alrededor de 40 familias que estamos en esta situación en la cual no tenemos un sustento económico”.

Por último, también se le preguntó sobre la reunión que tuvieron con el Intendente Pablo Grasso, Alejandra aseveró: “Con el Intendente tuvimos una charla para ver qué posibilidades hay de que en julio no se realicen las inspecciones técnicas de las camionetas porque lamentablemente no tenemos el sustento económico para poder hacerlas. También lo que le solicitamos fue la posibilidad de poder realizar algún otro tipo de servicio como el traslado de personal, encomiendas o deliverys. Asimismo, el Intendente nos dijo que está analizando la forma de que no tengamos que pagar la patenten por un año”.