Contadores: Teletrabajo y asesoramiento a monotributistas por las líneas de crédito

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR el contador público Horacio Vargas, confirmó que también los profesionales de las ciencias económica han tenido que recurrir al teletrabajo para sostener sus actividades y que en la última semana, hubo un marcado número de consultas por parte de monotributistas, para saber si podrán o no acceder a las líneas de crédito que anunció el gobierno nacional.

Vargas comentó que desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Santa Cruz, "se hizo un pedido a las autoridades de la Provincia y el Municipio también para que tuvieran en cuenta su actividad dentro de las profesiones que podrían empezar a ser flexibilizadas. Lo que queda es esperar qué aconseja el Ministerio de Seguridad y luego preparar bien los protocolos de sanidad”.

Por otra parte, también se le preguntó sobre trabajando en este contexto de cuarentena: “Tuvimos que cambiar algunas reglas con los clientes, como fue el tema de los documentos en papel, donde le solicitamos que manden todo vía digital. Lo que tenemos son muchas consultas respecto a la acreditación de sueldos y los créditos de tasa cero”.

Vargas reconoció que con motivo del parate económico, "muchos está replanteándose de seguir o no" y dijo "es una realidad, una dura realidad, pero no escapa a lo que hoy pasa. La verdad que los ingresos le han bajado a muchos, en todas las actividades. Esto de la pandemia llevó a algunas actividades a replantearse la situación como es el tema de los deliverys. Esto no es fácil para el vendedor ni para los consumidores” y concluyó "hoy tenemos muchas consultas sobre todo de monotributistas porque la semana que viene se pone en marcha las líneas de crédito que anunció Nación, y obviamente muchos quieren saber si pueden acceder o no".