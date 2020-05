Carolina Neil sobre la reapertura de actividad: “Es un día que estábamos esperando”

Carolina Neil, Presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos, se refirió al decreto de la Gobernadora para la reapertura de actividades y manifestó que “este momento se estaba esperando porque más allá de las ventas online que se habían habilitado, no era suficiente para cubrir todos los gatos que uno tiene y por suerte la Gobernadora firmó este decreto”.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR dijo que “ahora comienza un periodo de prueba para ver que esto funcione bien y si funciona vamos a poder ir flexibilizando más las cosas, por eso los comercios tienen que respetar las medidas de seguridad y sanidad”.

Por otra parte, se le consultó sobre si es verdad que en los locales de ropa la gente no se va a poder probar la prendas, Neil expresó: “La verdad que todavía esa cuestión no está decidida y sinceramente a mí me gusta ver todo volcado en un papel, pero si escuche sobre el tema, pero eso es una decisión que tiene que tomar el Municipio a través de un protocolo”.

Seguidamente también se le preguntó sobre aquellos rubros que quedaron afuera del decreto, Neil respondió: “La verdad que hay rubros que quedaron afuera del decreto por cuestiones obvias como es el turismo, gastronomía y hotelería. Luego hay otros rubros como la peluquería en la cual estamos buscando alternativas para que vuelvan a funcionar”.

Por último, la Presidenta hizo hincapié en la preocupación de los comerciantes y aseveró: “La mayor preocupación de los comerciantes es poder sostener los puestos de trabajo y es una de las soluciones que se están buscando porque la ayuda por parte de los bancos no dio resultados positivos. La mayoría de la gente no pudo acceder a ningún tipo de ayuda por parte de los bancos”.