Fiscal Saldivia: “Están dadas las condiciones sanitarias para no dar lugar a la liberación de presos”

Esta semana la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Cruz desestimó alrededor de 25 pedidos de prisión domiciliaria en el marco de la pandemia del Coronavirus.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR Iván Saldivia, Fiscal del Tribunal Oral, explicó la razón por la cual se tomó esta decisión y manifestó: “Nosotros, tuvimos una reunión el 27 de abril en la sede de la Cámara con integrantes justamente de la Cámara y del Servicio Penitenciario para discutir este tema para ver cómo estaban los establecimientos penitenciarios en el marco de esta pandemia. La conclusión a la que llegamos es que no había un hacinamiento y que la institución contaba con todos los elementos necesarios para el cumplimiento de todas las normas de seguridad y sanidad. Esta fue la razón por la cual no dimos lugar a los pedidos de liberación”.

Por último, se le preguntó sobre si la cifra mencionada de pedido de liberación fueron esas o no, Saldivia aseveró: “La verdad que no te puedo dar un número exacto porque las peticiones las hacen los defensores de los presos directamente a la Cámara, pero en relación a los que yo tuve que trabajar fueron seis o siete donde establecí mi postura de que estaban reunidas todas las condiciones para no dar lugar al pedido”.