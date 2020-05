Suspenden los desalojos y congelan los precios de los alquileres hasta el 30 de septiembre

En un comunicado, la cartera que lidera María Eugenia Bielsa, luego de varias "consultas relacionadas con problemas con los medios de pago para los alquileres, extensión y/o iniciación de contratos, y las posibilidades de realizar mudanzas e intentos de desalojo", informó que:

-Hasta el 30 de septiembre no pueden efectuarse desalojos, ni rescindirse contratos.

-Los precios de los alquileres siguen fijados al valor de marzo y que, de generarse deudas, se pagarán recién en octubre en 3 o 6 cuotas.

-Los inquilinos pueden exigir los datos bancarios a fin de que se les garanticen los medios para el pago de los alquileres y que el abono mediante transferencia o depósito no puede sufrir aumentos o penalizaciones.

-Si los contratos de alquiler vencieron tras iniciada la cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno, la fecha de finalización del contrato queda prorrogado automáticamente al 30 de septiembre.

-No se paga doble alquiler, por lo tanto no puede exigirse el pago del contrato de alquiler si las viviendas no pudieron ser ocupadas, por imposibilidad de mudanza, en el marco de la cuarentena obligatoria.

En tanto, desde el Ministerio aclararon que la apertura de la actividad inmobiliaria se encuentra sujeta a los requerimientos de cada una de las provincias y la debida autorización por parte de la Jefatura de Gabinete.

FUENTE: A24.