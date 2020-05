Finalmente el ENARGAS instruyó a CAMUZZI para que realice la obra de gas en el barrio Alta Vista

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el ex director de Distrigas, Danial Murgia comentó “La historia se inició en el año 2019, con reclamos desde hace años por parte de los vecinos. La obra con la realización los beneficia por completo, CAMUZZI por su lado no les daba respuesta. Los vecinos se acercaron a las oficinas de Distrigas y nos reunimos con la gobernadora”.

Por otro lado agregó “La gobernadora me encargó personalmente tratar de solucionar el problema de los vecinos, y considerando que CAMUZZI no quería invertir en la obra, solicitamos que pase la obra y que los usuarios sean de Distrigas. Sin embargo CAMUZZI se negó a esto, y pretendió que la obra la haga otra empresa pero que no se le adjudique a ellos”.

Por último, Murgia se refirió al trabajo durante su gestión, y a la continuidad de aquellos que hoy ocupan su puesto, destacó “Tengo que reconocer que otras autoridades de Enargas también le dieron curso al pedido, y el 10 de diciembre yo abandono las oficinas de Distrigas y más allá de eso nos habíamos reunido con los vecinos y quede con un compromiso personal. En función de ello a través de los contactos del momento, hicimos un seguimiento e insistimos para que la obra se lleve adelante como tiene que ser”.