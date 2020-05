Vecinos de El Chaltén volvieron a reclamar por la falta de tierras en la localidad

En dialogo con el programa radial EL MEDIADOR, el vecino del Chaltén, Ramón Torres fue consultado por los reclamos, frente a esto comentó “La gente sale pacíficamente a hacer presencia por el tema del terreno. En mi caso yo tengo el expediente desde el 2012 metido ahí, pasaron intendentes, comisionados y no hay respuesta. Tenemos un Intendente nuevo y con la pandemia este tema quedó bastante de lado”.







Además agrego “La gente del pueblo se reunió, hacemos demandas, actas. Se hizo un relevamiento de terrenos que hay locales, pero al estar dentro de un parque hay muchas trabas y las tierras nunca pasaron al Municipio. Algún vecino cuando va a Gallegos lleva la carta para que lo atiendan en el gobierno provincial, pero nunca nos prestaron atención”.



Asimismo, se le consultó sobre la cantidad de familias que se encuentran en esta situación, Torres expresó: “Seremos aproximadamente 100 familias los que estamos reclamando una solución. Sinceramente no hay más lugar para que podamos alquilar y además los precios son casi el 70 y 80% del sueldo porque rondan los 20 mil pesos”.







Luego se le consultó sobre el traspaso de potestad al Municipio para la entrega totalitaria de las tierras, ante esto Ramon Torres, el vecino angustiado respondió “Nosotros queremos una solución, acá somos muchos pero nos conocemos todos. Si el consejo honorario no quiere dar respuesta, que por lo menos entregue las tierras, no pedimos que las regale, las vamos a pagar en cuotas.”