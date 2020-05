Habló el vecino de Caleta Olivia que sufrió abuso por parte de personal policial

Se realizó una investigación pedida por el Ministro de Seguridad de la Provincia, Lisandro De La Torre, quien a partir de la publicación de videos en la red social Facebook en relación a la situación vivida por Rodrigo Pérez, se pudo iniciar un sumario administrativo a estos efectivos, como así también la denuncia penal presentada por Rodrigo el martes.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el vecino de la ciudad de Caleta Olivia, Rodrigo Pérez afirmó “Sigo mal, tengo muchas repercusiones psicológicas, dolor en el tórax y no entiendo como sucedió lo que pasó”.

Además agregó “Salimos a hacer la salida permitida, porque somos impares y al llegar al centro de la ciudad y en un semáforo de la ciudad se nos acercaron dos efectivos uno masculino y otro femenino y me golpearon el vidrio. Luego de mala manera me pide la documentación y se lo pongo en la ventana para que lo agarre y comenzaron a insultarme”.













Luego se refirió a la continuación de este hostigamiento policial, Rodrigo aclaró “Luego de discutir policialmente, nos agredieron físicamente y nos redujeron, nosotros no ofrecimos ningún tipo de resistencia. Llegaron los refuerzos y me pegaron en el piso, me llevaron al hospital y me continuaron amenazando en el trayecto, y después supuestamente me llevaron con un supuesto médico de la policía”.

Por último el vecino Caletense, concluyó “Les pedí por favor que me llevaran a hacerme una placa y me la negaron, les dije que me sentía mal y me dolía el tórax, nuevamente me llevan a la guardia y con otro médico me dijeron que lo único que podían saber eso. Me tuvieron en la comisaria hasta las 22:30 y esto ocurrió a plena luz del día”.