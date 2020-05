La otra carta de intelectuales del país que pide "un esfuerzo adicional para salvar vidas"

Este viernes se conoció la carta firmada por 300 intelectuales del país que cuestiona la extensión de la cuarentena y el modo en que el Gobierno nacional la aplicó en Argentina.

La misma fue impulsada por la investigadora del Conicet, Sandra Pitta, y que recibió el aval de unos 300 científicos, intelectuales y periodistas, plantea que en Argentina, como consecuencia del aislamiento obligatorio, se vive una "infectadura " y critica al gobierno de Alberto Fernández. Además, insta a la población a mirar con sentido crítico las acciones del Estado en relación a la pandemia. No obstante, no todos los intelectuales y científicos del país piensan igual, y ya salieron a tomar postura.

La otra carta que apoya las medidas del Gobierno nacional

Titulada "un esfuerzo adicional para salvar vidas", en la carta se lee: "La declaración temprana del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) en Argentina logró resultados muy positivos: no sólo permitió multiplicar la capacidad de atención del sistema de salud y avanzar en la provisión de los tests necesarios para el diagnóstico de COVID-19, sino que además, redujo los casos diarios a prácticamente cero en 21 de las 24 divisiones territoriales del país, logrando que un altísimo porcentaje de nuestro territorio nacional hoy esté iniciando una reactivación administrada de actividades".

Continúa: "Prolongar indefinidamente una cuarentena sólo parcialmente efectiva en el AMBA conduce a que una parte de la sociedad dude de su utilidad y reclame su fin. Sin embargo, debemos entender que la cuarentena es una medida excepcional, y no habiendo vacunas ni tratamientos farmacológicos efectivos para covid19, se vuelve una herramienta clave cuando la situación así lo requiere. Consideramos que no es el momento de relajar el aislamiento en el AMBA y el Gran Resistencia, donde los casos, lejos de estar controlados, están en crecimiento. No hablamos de números , sino de miles de vidas que se perderían, pero que estamos a tiempo de salvar".

"Pensamos que hoy, más que nunca, es necesario maximizar la efectividad de la cuarentena en el AMBA y el Gran Resistencia. Si esta cuarentena se respeta y resulta efectiva, los casos activos circulantes serán muy inferiores a los actuales, el seguimiento sería mucho más simple y el riesgo de colapso del sistema de salud, casi nulo. En ésas condiciones, será razonable comenzar a flexibilizar", amplía.

Según el documento: "Convivir con COVID-19 en Argentina será un proceso largo que requerirá de esfuerzos permanentes por parte de todas y todos, y de la aplicación de estrategias inteligentes y cambiantes. Esto es opuesto al mensaje equivocadamente pregonado de “sentarse a esperar que pase el pico”, como si fuese un fenómeno climático ante el cual nada puede hacerse, un discurso simplista que no se hace cargo del problema y que sólo puede tener consecuencias graves e irreparables".

"Si actuamos en conjunto con una fuerte responsabilidad política, civil y periodística podemos lograrlo en todo el país, es cuestión de no bajar los brazos y actuar con decisión y urgencia. Evitar contagios y muertes sigue estando en nuestras manos", concluye la carta.







El texto lleva la firma de intelectuales del CONICET, docentes, profesores, médicos que reafirman su postura frente a las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández con la extensión de la cuarentena frente a la pandemia del Covid-19.

FIRMANTES:

Aliaga, Jorge - Docente-Investigador, UNAHUR

Levi, Valeria - Profesora/Investigadora, FCEN-UBA / CONICET

Kornblihtt, Alberto - Profesor/Investigador, FCEN-UBA / CONICET

Izaguirre, Irina - Profesora/Investigadora, FCEN-UBA / CONICET

Paenza, Adrián - Matemático/Docente, FCEN-UBA

Rosenstein, Ruth - Profesora/Investigadora, UBA / CONICET

Marsico, Franco - Profesor/Investigador, UNPAZ

Quiroga, Rodrigo - Profesor/Investigador, FCQ-UNC / CONICET

Olszevicki, Nicolás - Becario posdoctoral/Divulgador científico, UNGS / CONICET

Forzani, Liliana - Profesora/Investigadora, UNL/ CONICET

Bonomo, Flavia - Profesora/Investigadora, FCEN-UBA / CONICET

Durán, Guillermo - Profesor/Investigador, FCEN-UBA / CONICET

Castro, Rodrigo - Profesor/Investigador, FCEN-UBA / CONICET

Ons, Sheila - Investigadora, GREG-FCE-UNLP /CONICET

Etchenique Roberto - Profesor/Investigador, FCEyN-UBA / CONICET

Minoldo, Sol - Investigadora, CIECS / CONICET

Valdora, Marina - Profesora/Investigadora, UBA / CONICET

Garbervetsky, Diego - Profesor/Investigador, UBA / ICC-CONICET

Mignini, Mariano - Médico UBA MN 94861, Esp. en Medicina Crítica y Terapia Intensiva

Durán, Hebe - Investigadora CNEA / CONICET

Pecheny, Mario - Profesor/Investigador, UBA / CONICET

Grimson, Rafael - Investigador, UNSAM / CONICET

Geffner, Jorge - Profesor/Investigador, UBA / CONICET

Hozbor, Daniela - Investigadora/Profesora, IBBM-FCE-UNLP / CONICET

Pignataro, M. Florencia - Becaria postdoctoral/Docente, FCEN-UBA

Cymeryng, Cora - Investigador-Profesor universitario, UBA-CONICET

Martí, Marcelo - Profesor/Investigador, FCEN-UBA / CONICET

Turjanski, Adrián - Profesor/Investigador, FCEN-UBA / CONICET

Para adherir a la carta firmar aquí: https://forms.gle/z26ncwaoAB4Sk9ag9

Lea la carta completa aquí:

https://docs.google.com/document/d/1vol0_y34D0qHWu2BGJfv0ASGZ0nRthLyNqgrvnVNzdk