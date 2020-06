Estadías gratuitas y vuelos con descuento: los incentivos que ofrecen destinos para viajar

La pandemia de COVID-19 ha llevado a todos los destinos del mundo a introducir restricciones a los viajes, según muestra un estudio llevado a cabo por la Organización Mundial del Turismo (OMT). Se trata de las restricciones más rigurosas sobre los viajes internacionales de la historia.

El sector turístico, más que ninguna otra actividad económica con impacto social, se basa en la interacción entre las personas. Es por eso que actualmente es uno de los sectores más afectados, con repercusiones tanto en la oferta como en la demanda de viajes. La situación plantea un riesgo negativo adicional en un contexto de debilidad de la economía mundial, tensiones geopolíticas, sociales y comerciales, así como un comportamiento desigual de los principales mercados emisores de viajes.

Recientemente, la Comisión Europea anunció un plan para salvar el turismo de verano con el fin de ayudar a la industria de viajes en dificultades. El plan incluye abrir las fronteras nuevamente y poner en práctica medidas y pruebas de salud.

Pero no es solo que la UE tenga en cuenta los viajes de verano. A pesar de que muchos países aún desalientan los viajes no esenciales, y aunque quedan dudas sobre las tasas de infección por COVID-19 y la posibilidad de una segunda e incluso una tercera ola, muchas economías dependientes del turismo en todo el mundo planean abrir sus puertas a los viajeros tan pronto como junio.

La lista de países que ofrecen incentivos a los turistas post-coronavirus

Cancún, México: estadías gratuitas en hoteles, alquiler de autos y descuentos en parques temáticos, campos de golf y spas

Gran parte de México espera dar la bienvenida a los turistas a partir de mediados de junio, y se lanza una nueva campaña, #VenAlCaribeMexicano o #Come2MexicanCaribbean, para promover destinos en el Caribe mexicano, que van desde Cancún hasta Cozumel.

Las ventajas incluyen dos noches gratis por cada dos noches pagadas por los huéspedes, dos días gratis de alquiler de autos por cada dos días pagados, estadías gratis para hasta dos niños cuando dos adultos reserven, así como 20% de descuento en los parques temáticos participantes, campos de golf y spas.

Sicilia, Italia: gastos de alojamiento y vuelo cubiertos hasta en un 50%, y entradas gratuitas a las atracciones

La isla de Sicilia, en el sur de Italia, anunció que ofrecerá pagar la mitad de los costos de vuelo de los visitantes y un tercio de los gastos de hotel para atraer a los turistas a regresar después del coronavirus.

Sicilia también proporcionará entradas gratuitas a muchos de sus museos y sitios arqueológicos, informó The Times.

Desde que la isla cerró sus puertas el 10 de marzo, ha perdido más de mil millones de euros, o $ 1.09 mil millones, en ingresos relacionados con el turismo, y aunque el plan propuesto le costaría a la isla 50 millones de euros, espera recuperar esto como turistas acuden una vez que las leyes de encierro sean más fáciles.

La isla ofrece playas de arena blanca a lo largo de su costa virgen y muchos sitios históricos y culturales, y también es un gran punto culinario.

Madeira, Portugal: pruebas gratuitas de coronavirus

Las islas portuguesas de Madeira, ubicadas frente a la costa de Marruecos en el Océano Atlántico, reabrirán a los turistas internacionales el 1 de julio.

Según los planes de las islas, todos los visitantes tendrán que demostrar que se hicieron pruebas negativas para el coronavirus dentro de las 72 horas antes de la salida o que se les realizarán pruebas a su llegada, con los costos cubiertos por el gobierno de Madeira.

Eduardo Jesús, secretario regional de turismo y cultura de la Región Autónoma de Madeira, dijo: “Madeira y Porto Santo reabrirán al turismo el 1 de julio, fecha en que se elimina la cuarentena obligatoria. La reapertura se llevará a cabo de manera segura y con el objetivo de recuperar la confianza de los viajeros y locales”.



Chipre: gastos de alojamiento, comida y medicamentos cubiertos para cualquier turista que contraiga el coronavirus durante su visita

Chipre se prepara para abrir sus fronteras a los turistas desde destinos “seguros” como Alemania y Grecia a partir del 9 de junio. Las autoridades de la isla del Mediterráneo Oriental han dicho que pagarán por cualquier alojamiento, comida y medicamentos utilizados por los pacientes y sus familias si algún turista da positivo por el virus.

También se reservará un hospital para los turistas que contraen el virus, mientras que se asignarán varios “hoteles de cuarentena” para sus familias. Los turistas deberán pagar solo por su vuelo de regreso a casa y por su traslado al aeropuerto.

Islandia: pruebas gratuitas de coronavirus

Islandia planea reabrir las fronteras del país a los turistas antes del 15 de junio, ofreciendo a los viajeros las pruebas COVID-19 a su llegada al aeropuerto. Aquellos que resulten negativos serían libres de disfrutar su tiempo en el país, pero aquellos que resulten positivos tendrían que aislarse por 14 días.

El nuevo proceso fronterizo todavía se está finalizando y, por lo tanto, aún no se sabe si las pruebas solo serán gratuitas durante un período de prueba inicial de dos semanas o más.

Japón analiza subsidiar el turismo por la crisis de COVID-19, pero sólo para residentes y viajes internos

Entre otras medidas para reactivar la economía nacional tras la pandemia de COVID-19, el gobierno japonés analiza impulsar el sector turístico mediante el plan Go To Travel. El proyecto propone, según la traducción al español, “proporcionar a los consumidores que compran productos de viaje durante el período a través de una agencia de viajes, etc, un cupón equivalente a la mitad del precio”.

Sin embargo, el 27 de mayo, las autoridades niponas aclararon que este programa, sobre el que aún se están definiendo los detalles, solo incluirá viajes dentro del país y de habitantes del mismo. En esa fecha, el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo publicó un comunicado en el que señala que se había publicado “información incorrecta” sobre el plan en los medios.

FUENTE: Infobae.