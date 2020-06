"No aceptaremos que por imprudencia tengamos que tirar todo para atrás"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Pablo Lunzevich, comentó que están muy preocupados haciendo un "esfuerzo muy grande para contener la situación. No puede ser que para poder venir se comprometan a cosas que después no iban a cumplir y pongan a todo el mundo riesgo. Es una actitud que rechazamos enérgicamente y hacemos un llamado a la reflexión”.

Ante la consulta por la utilización de Hoteles frente a los repatriados y poder mantener un control sobre ellos argumentó “Los hoteles están a disposición desde el día 1, luego por otros motivos que no nos corresponde a nosotros se evaluó la posibilidad de que la gente vaya a sus domicilios. Creemos que en el próximo operativo que se traiga gente a casa y más repatriados esto se reforzara y se tomaran medidas diferentes”.

Además el Vicepresidente de FEHGRA Agregó “Nosotros en el caso de Hoteles establecimos que entre los extraños no haya contacto, no más de 2 personas en una habitación por ejemplo. Tenemos los hoteles disponibles y asegurados para que no entre ni salga nadie”.

Por último, Lunzevich concluyó “Tenemos muchas cosas en juego y no podemos permitir que la gente no cumpla con el protocolo y no haga la cuarentena”.