Dip. Reyes: "El congreso debería sesionar muchas veces más del que lleva sesionado"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la Diputada Provincial Roxana Reyes, se refirió a la situación actual de su partido en la Provincia y aseguró que "no hablaría de reconstrucción, tenemos un partido fuerte en principios y convicciones. Hoy tenemos un papel protagónico en representaciones legislativas, y hablaría más que nada de un mapa por la pandemia que reclama que haya protagonistas con visiones distintas. Es importante escucharnos y analizar la realidad”.

Ante la consulta respecto al funcionamiento del congreso y a la falta de trabajo por parte de algunos legisladores aseguró la Dra. Reyes aseguró: “Coincido con la Diputada Caamaño, podían haber sesiones pero ahora no hay presupuesto. Estamos en el mes 6 y no hay presupuesto, el jefe de gabinete tendría que haber ido y no fue, y además las condiciones donde se tendrían que tratar los proyectos tampoco funcionan. Si es grave a nivel nacional, imagínate a 24 diputados en la provincia. El congreso debería sesionar muchas veces más del que lleva sesionado”.

Por último, La diputada Provincial Reyes comentó sobre la reunión política patagónica y sostuvo: “Nosotros hicimos una reunión con Gessler, en cuanto a lo que es urbanismo. Y vamos a tener otras reuniones para avanzar y hablar con distintas áreas productivas, en función de eso vamos a citar a aquellos que nos puedan dar su visión en las posturas que buscamos plantear”.